محافظ دمياط يناقش ملفات تمكين السيدات مع وزارة التنمية المحلية

فتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، خلال لقاء موسع بمكتبه، عددا من الملفات الحيوية المرتبطة بملف السكان والتنمية المجتمعية، وذلك خلال اجتماعه مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وبحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط.


مبادرات جديدة تستهدف الشباب والسيدات


وشهد اللقاء استعراض حزمة من المبادرات المجتمعية التي تنفذها الوحدة المركزية للسكان بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات الأهلية، والتي تستهدف تمكين الشباب والسيدات اقتصاديا، وتنمية المهارات والقدرات، وتحسين جودة الحياة داخل قرى ومدن محافظة دمياط.


تنسيق دوري ومؤشرات أداء مرتفعة


وأكد محافظ دمياط أن المحافظة تسعى لتحقيق معدلات ومؤشرات أداء مرتفعة في محاور التمكين والتنمية السكانية، مشيرًا إلى الاتفاق على آلية تنسيق دوري مع الوحدة المركزية للسكان لضمان التنفيذ الفعلي للمبادرات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

محافظ دمياط يجتمع مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية،   
محافظ دمياط يجتمع مع الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الوحدة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية

 


دمياط تتصدر المشهد في ملفات الأمية والبطالة


وأشار الدكتور أيمن الشهابي إلى أن دمياط حققت أعلى المؤشرات على مستوى الجمهورية في ملف الحد من الأمية، إلى جانب تحسن واضح في مؤشرات خفض البطالة، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال حديثي الولادة، فضلًا عن التطور الملحوظ في مؤشرات الإنجاب والصحة السكانية.


نجاحات متواصلة لمبادرة المدينة الصديقة للنساء


وأوضح المحافظ أن ما تحقق من نجاحات ضمن مبادرة المدينة الصديقة للنساء يعكس جدية الدولة في دعم قضايا المرأة، مؤكدًا استمرار العمل على توسيع نطاق هذه التجربة داخل المحافظة.


"أنا متعلم مدى الحياة".. ركيزة أساسية للتنمية


واختتم المحافظ بالتأكيد على أن العمل يجري وفق مستهدفات مبادرة "أنا متعلم مدى الحياة"، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان ودعم مسار التنمية الشاملة داخل محافظة دمياط.

 

