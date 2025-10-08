الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

ضياء الدين داوود
ضياء الدين داوود يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات النواب

تقدم اليوم ضياء الدين داود، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025 /2026، عن الدائرة الأولى دمياط ومكوناتها بندر ومركز دمياط وقسم رأس البر ومركز كفر البطيخ وقسم شرطة دمياط الجديدة.  

وترشح النائب النائب الحالي "فردي مستقل"، حيث حصل على رقم 2 ورمزه الانتخابي الأسد. 

ضياء الدين داوود يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، قال ضياء الدين داوود: "تقدمنا اليوم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب، معتمدين على ربنا وثقة في الشعب المصري، للتعبير بشكل ديمقراطي عن آمال وطموحات الناس". 

تحفظات على المشهد السياسي

وتابع: معركتنا الاستمرار في الحراك السياسي، رغم بعض تحفظاتنا على المناخ السياسي، لاسيما في ظل مطالبنا بزيادة أكبر لنسبة المقاعد الفردية، وأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

تحقيق الاستقرار في المنطقة

وأكد ضياء الدين داوود، أننا في حاجة لتحقيق استقرار في كافة الأوضاع، خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها البلاد على كافة المستويات، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار في العملية السياسية بقدر كبير. 

وقال المرشح في انتخابات مجلس النواب: نتمنى أن تسير العملية الانتخابية بشفافية ونجاح كبير وبإشراف حكيم، وبإعلاء مصلحة مصر العليا فوق أي اعتبار حزبي.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النواب مجلس النواب انتخابات مجلس النواب ضياء الدين داود القائمه المقاعد

مواد متعلقة

ضياء الدين داود يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات النواب 2025 ويختار رمز الأسد

مصادر: القائمة الوطنية لن تقدم أوراقها بانتخابات النواب في أول أيام الترشح

مصادر لـ «فيتو»: مستقبل وطن يستقبل أوراق مرشحيه ضمن القائمة الوطنية اليوم

40 مقعدا للمستقلين وترضية الأحزاب القديمة، خريطة توزيع البرلمان المقبل

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: أنباء مشجعة عن مفاوضات وقف الحرب بغزة وأدعو ترامب لحضور التوقيع بشرم الشيخ

ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads