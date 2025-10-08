ضياء داوود بعد تقديم أوراق ترشحه: نعتمد على ربنا وثقة الشعب

تقدم اليوم ضياء الدين داود، بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب 2025 /2026، عن الدائرة الأولى دمياط ومكوناتها بندر ومركز دمياط وقسم رأس البر ومركز كفر البطيخ وقسم شرطة دمياط الجديدة.

وترشح النائب النائب الحالي "فردي مستقل"، حيث حصل على رقم 2 ورمزه الانتخابي الأسد.

ضياء الدين داوود يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات مجلس النواب

وفي تصريح خاص لـ"فيتو"، قال ضياء الدين داوود: "تقدمنا اليوم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب، معتمدين على ربنا وثقة في الشعب المصري، للتعبير بشكل ديمقراطي عن آمال وطموحات الناس".

تحفظات على المشهد السياسي

وتابع: معركتنا الاستمرار في الحراك السياسي، رغم بعض تحفظاتنا على المناخ السياسي، لاسيما في ظل مطالبنا بزيادة أكبر لنسبة المقاعد الفردية، وأن تجري الانتخابات بنظام القائمة النسبية.

تحقيق الاستقرار في المنطقة

وأكد ضياء الدين داوود، أننا في حاجة لتحقيق استقرار في كافة الأوضاع، خصوصا في ظل التحديات التي تشهدها البلاد على كافة المستويات، وهو الأمر الذي يتطلب استقرار في العملية السياسية بقدر كبير.

وقال المرشح في انتخابات مجلس النواب: نتمنى أن تسير العملية الانتخابية بشفافية ونجاح كبير وبإشراف حكيم، وبإعلاء مصلحة مصر العليا فوق أي اعتبار حزبي.



