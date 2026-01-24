السبت 24 يناير 2026
محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

محمود كمال يتألق
محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة»، فيتو
برنامج دولة التلاوة، شهد برنامج «دولة التلاوة» تألقًا لافتًا للمتسابق القارئ محمود كمال، الذي قدّم تلاوة وُصفت بأنها من أجود قراءاته منذ دخوله المنافسة، حيث اتسم أداؤه بالثبات والتحكم الكامل في مخارج الحروف والأحكام التجويدية، ما عكس نضجًا واضحًا في الأداء وتطورًا ملحوظًا مقارنة بمشاركاته السابقة.

 

الشيخ حسن عبد النبي: قراءة قوية بلا أي ملاحظات تجويدية

 وأشاد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، بتلاوة محمود كمال، مؤكدًا أنها تُعد من أفضل ما قدّمه منذ مشاركته في البرنامج، مشددًا على أنه لم تُسجَّل عليه أي ملاحظات تتعلق بالأحكام التجويدية، وهو ما يعكس إتقانًا واضحًا وثباتًا في المستوى.

طه عبد الوهاب: تألق حقيقي وتلاوة رائعة في واحدة من أفضل لياليه

من جانبه، أكد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، أن محمود كمال تألق بشكل لافت خلال هذه الليلة، وقدم تلاوة رائعة حملت روحًا عالية وأداءً واثقًا، معتبرًا هذه المشاركة من أبرز محطاته داخل المنافسة حتى الآن.

طه النعماني: مستوى فوق الممتاز ولا تعليق على التلاوة

بدوره، عبّر القارئ الشيخ طه النعماني عن إعجابه الشديد بأداء محمود كمال، مؤكدًا أن مستواه جاء «فوق الممتاز»، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي تعليق على التلاوة، في إشارة إلى اكتمال الأداء فنيًا وروحيًا، متمنيًا له التوفيق والاستمرار على هذا المستوى المتقدم.

أداء متوازن يعزز فرص محمود كمال في المراحل المقبلة

ويعكس هذا الأداء المتقدم حالة من النضج الفني والروحاني لدى المتسابق، ما يعزز من فرصه في الاستمرار بقوة خلال المراحل المقبلة من برنامج «دولة التلاوة»، وسط إشادات متواصلة من لجنة التحكيم وثقة متزايدة في قدراته القرآنية.

