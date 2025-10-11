حملة تفتيشية مكثفة على مكامير الفحم بدمياط لضبط المخالفات البيئية

نفذت وزارة البيئة حملة تفتيشية موسعة على عدد من مكامير الفحم بمحافظة دمياط، بهدف متابعة الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وضبط المخالفات التي تؤثر في جودة الهواء وصحة المواطنين.

تنسيق ميداني لضمان الالتزام البيئي

جاءت الحملة تحت إشراف قطاع شؤون الفروع – فرع جهاز شؤون البيئة لشرق الدلتا، وبالتعاون مع المرصد البيئي بدمياط، وإدارة البيئة بديوان عام المحافظة، ومجلس مدينة كفر البطيخ.



قاد الحملة حسام أمين رئيس قطاع شئون الفروع، بمشاركة الدكتور وليد ترك مدير عام المكتب الفني للقطاع، والدكتور ماجد السيد رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا.

وشملت الحملة المرور على سبع مكامير فحم مطورة وعشوائية بمدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، حيث تبين توقف عدد منها عن العمل، وتم تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير بالالتزام بقرار محافظ دمياط رقم (614) لسنة 2025 بشأن وقف التشغيل وتخفيف الأحمال خلال موسم قش الأرز.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة البيئة تواصل جهودها في تشديد الرقابة على الأنشطة الصناعية لضمان توافقها مع المعايير البيئية، بما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن البيئي.



وشددت الوزيرة على أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة والدفاع المدني للسيطرة على مصادر التلوث المختلفة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الهواء.

تطوير مكامير الفحم ودعم البدائل الصديقة للبيئة

وفي ختام تصريحها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أن ملف الحد من التلوث يمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.



وأكدت استمرار الوزارة في تطوير مكامير الفحم التقليدية ودعم البدائل الصديقة للبيئة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحافظ على صحة المواطنين.

