السبت 24 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسميا.. طارق العشري مديرا فنيا للإسماعيلي خلفا لـ ميلود حمدي

طارق العشري
طارق العشري
18 حجم الخط

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، رسميا، تعيين طارق العشري مديرا فنيا للدراويش خلال الفترة المقبلة.

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏في إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على اختيار أفضل العناصر الفنية القادرة على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المقبلة تقرر التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الكابتن طارق العشرى ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالتوفيق للكابتن طارق العشري وجهازه المعاون في مهمتهم الجديدة مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والقساندة اللازمة وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي‏'‏‏

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي،  أعلن عن فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي اليوم السبت.

أرقام ميلود حمدي مع الإسماعيلي 

ووفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص في الإحصائيات قاد ميلود حمدي فريق الإسماعيلي خلال 19 مباراة في جميع المسابقات المحلية، حقق خلالها 4 انتصارات وتعادلين وتلقي الخسارة في  13 مباراة.

وخرج الإسماعيلي من بطولة كأس مصر من دور الـ 32 بالخسارة أمام حرس الحدود 3-1، كما ودع تحت قيادة ميلودي حمدي منافسات كأس عاصمة مصر.

ويحتل الإسماعيلي المركز العشرين وقبل الأخير في بطولة الدوري المصري هذا الموسم برصيد 10 نقاط.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي: “ضمن حزمة من الإجراءات التي يجري الإعلان عنها تباعًا، سعيًا لتحقيق مصلحة وطموحات جماهير النادي الإسماعيلي، أعلنت اللجنة المؤقتة فسخ التعاقد مع المدير الفني ميلود حمدي بالتراضي”.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة النادي الإسماعيلي إسناد مهمة تسيير شؤون الفريق مؤقتًا إلى الجهاز الفني المعاون، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات التعاقد مع المدير الفني الجديد، والمقرر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

جدير بالذكر أن قرار فسخ التعاقد مع ميلود حمدي، جاء بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية، وكان آخرها السقوط أمام المقاولون العرب 2-1، واحتلال الفريق للمركز قبل الأخير ببطولة الدوري الممتاز، ما دفع اللجنة المعينة لفسخ التعاقد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادى الإسماعيلى الاسماعيلي طارق الشعري اخبار الاسماعيلي اخبار النادي الاسماعيلي

مواد متعلقة

دوري أبطال أفريقيا، شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي

بمشاركة محمد صلاح، بورنموث يخطف فوزا قاتلا من ليفربول 3-2 بالدوري الإنجليزي (صور)

من صناعة محمد صلاح، سوبوسلاي يسجل هدف تعادل ليفربول أمام بورنموث

مبابي يقود الهجوم، أربيلو يعلن تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على ليفربول 2-1 في الشوط الأول

أليكس خيمينيز يسجل الهدف الثاني لبورنموث في مرمى ليفربول

إيفانيلسون يسجل الهدف الأول لـ بورنموث في شباك ليفربول
ads

الأكثر قراءة

سيدات برشلونة يتوجن بلقب السوبر الإسباني 2026 على حساب ريال مدريد

نتيجة مباراة ليفربول وبورنموث بعد مرور 65 دقيقة (صور)

نشاط السيسي في حفل عيد الشرطة الـ74 (فيديو)

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر سيتي

مرموش يقود مان سيتي للفوز بثنائية على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي (فيديو وصور)

«دولة التلاوة»، منافسة بين أربعة قراء لتحديد المغادر النهائي (بث مباشر)

بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

دوري أبطال أفريقيا، شوط أول سلبي بين بيراميدز ونهضة بركان المغربي

خدمات

المزيد

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 24 يناير 2026

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 24 يناير

طن الأولين يواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمود كمال يتألق في «دولة التلاوة» ويقدّم واحدة من أقوى قراءاته

أشرف سيف يخطف القلوب بتلاوة متقنة وإجماع من لجنة "دولة التلاوة" على تميّزه

محمد كامل يبهر لجنة تحكيم «دولة التلاوة» بصوته العذب وتلاوته المدهشة

المزيد
الجريدة الرسمية