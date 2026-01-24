أشرف سيف يخطف القلوب بتلاوة متقنة وإجماع من لجنة "دولة التلاوة" على تميّزه

18 حجم الخط

برنامج دولة التلاوة، شهد برنامج «دولة التلاوة» أداءً لافتًا للمتسابق القارئ أشرف سيف، الشهير بالشيخ بلال، حيث قدّم تلاوة اتسمت بالاتقان الكامل للأحكام وحضور صوتي مميز، عكس خبرته وقدرته على التعامل مع النص القرآني بثبات ووعي، ما لفت انتباه لجنة التحكيم منذ اللحظات الأولى للتلاوة.

الشيخ حسن عبد النبي: صوت جميل وقراءة متقنة ومتميزة في الأحكام

وأشاد الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر، بأداء أشرف سيف، مؤكدًا أن صوته يتمتع بجمال خاص، وأن قراءته جاءت متقنة ومتميزة من حيث الأحكام والتلاوة، دون وجود ملاحظات فنية تُذكر، وهو ما يعكس مستوى ثابتًا ومتقدمًا في الأداء.

طه عبد الوهاب: قارئ متميز وصوت مرن وإحساس حاضر في كل طبقة

من جانبه، أكد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، أن أشرف سيف يُعد قارئًا متميزًا، يتمتع بصوت مرن وقدرة واضحة على التنقل بين الطبقات، مشيرًا إلى أن التلاوة جاءت مليئة بالإحساس، واعتاد المتسابق أن يُتحف لجنة التحكيم بجوابات مميزة، قائلًا: «قدّمت تلاوة رائعة.. الله يفتح عليك».

طه النعماني: إبداع مستمر ولا تعقيب على التلاوة

بدوره، عبّر القارئ الشيخ طه النعماني عن إعجابه الشديد بأداء المتسابق، مؤكدًا أن أشرف سيف يواصل الإبداع في كل مرة يشارك فيها، ويُمتع المستمعين بتلاوته، مشددًا على أنه لا يوجد أي تعقيب على ما قدمه، في إشارة إلى اكتمال الأداء فنيًا وروحيًا.

أداء متصاعد يعزز فرص الاستمرار في المنافسة

ويعكس الأداء الذي قدمه أشرف سيف حالة من التطور والثبات داخل المنافسة، حيث يواصل إثبات حضوره بين قراء البرنامج، مدعومًا بإجماع لجنة التحكيم على تميزه، ما يعزز من فرصه في الاستمرار بالمراحل المقبلة من «دولة التلاوة» بثقة واستحقاق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.