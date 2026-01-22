نائب محافظ دمياط تتابع اللمسات الأخيرة لتشغيل مشروعات حياة كريمة بمركز كفر سعد

18 حجم الخط

​تابعت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الخطوات التنفيذية النهائية لتشغيل عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز كفر سعد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث عقدت اجتماعا موسعا بحضور رئيس مركز كفر سعد ومنسق مؤسسة حياة كريمة ومدير وحدة بناء القرية لمناقشة التجهيزات النهائية لدخول المشروعات حيز الخدمة الفعلية.

​تعزيز منظومة الإطفاء والحماية المدنية بالقرى

بحثت نائبة المحافظ خلال الاجتماع آليات تجهيز ودخول خمس نقاط إطفاء حيز الخدمة بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة لضمان أعلى مستويات الحماية المدنية وتأمين الأرواح والممتلكات في قرى الوسطاني وكفر سعد البلد والمحمدية والزهراء وكفر الغاب مع التنسيق لتقديم المساهمات المجتمعية وحملات التوعية للأهالي خلال الفترة القادمة.

نائب محافظ دمياط تتابع الخطوات التنفيذية النهائية لتشغيل عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز كفر سعد

​تشغيل الأسواق والمواقف الجديدة وتوفير فرص عمل

استعرضت المهندسة شيماء الصديق خطة تشغيل الأسواق والمواقف الجديدة بمركز كفر سعد بما يراعي تلبية احتياجات شاغلي الباكيات بالاسواق ويهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول والمشروعات المنفذة وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة مع تنظيم حركة التجارة والنقل بما يضمن تحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

​استدامة المشروعات وتطوير الريف المصري

اكدت نائب محافظ دمياط أن هذه التحركات تأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين بالريف المصري ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الاساسية مع ضمان استدامة هذه المشروعات من خلال الادارة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بما يحقق رؤية الدولة في التنمية الشاملة.

