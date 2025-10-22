الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يعلن دخول محطة صرف النجارين للخدمة ضمن خطة تطوير القرى

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح محطة الصرف الصحي بالنجارين

في إطار خطة محافظة دمياط للنهوض بالبنية التحتية وتطوير القرى، أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن دخول محطة رفع صرف صحي النجارين بمركز كفر البطيخ إلى الخدمة رسميا، وذلك بعد انتهاء أعمال التنفيذ والتسليم إلى الشركة القابضة في مارس 2025.

جولة ميدانية ومتابعة على أرض الواقع

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها المحافظ برفقة نائبته المهندسة شيماء الصديق، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع ومراحل التنفيذ من المهندس مجدي عطا الله، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أمير صقر رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد الشبراوي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

 

محافظ دمياط يفتتح محطة الصرف الصحي بالنجارين
محافظ دمياط يفتتح محطة الصرف الصحي بالنجارين بك.. ڤيتو

مشروع يخدم آلاف المواطنين بتكلفة 41 مليون جنيه

أقيمت المحطة على مساحة 228 مترًا مربعًا، وتضم عدد 2 طلمبة بقدرة 55 لتر/ثانية للطلمبة الواحدة، ويبلغ طول خط الطرد 4500 متر طولي بقطر 315 ملم، ويربط على غرفة تهدئة متصلة بشبكة انحدار محطة رفع الشيخ سديد وصولًا إلى محطة معالجة صرف صحي رأس البر. 

كما يبلغ طول شبكة الانحدار 3340 مترًا، وتخدم المحطة قرية النجارين التي تضم نحو 4000 نسمة، بتكلفة إجمالية قدرها 41 مليون جنيه.

الشهابي: تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين أولوية

وأكد محافظ دمياط أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تنفذ هذه المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة لتحقيق التنمية المتكاملة والمستدامة بالقرى ومواكبة التطورات المستقبلية.

وفي ختام الافتتاح، أهدى أهالي قرية النجارين درعًا تذكاريًا إلى المحافظ، تقديرًا لجهوده المتواصلة في دعم مشروعات التنمية وتحسين مستوى المعيشة في قرى المحافظة.

الجريدة الرسمية