محافظ دمياط يعلن إطلاق ندوات توعوية لتعزيز منظومة سلامة الغذاء

دشن الدكتور أيمن الشهابى، محافظ دمياط، من مقر مكتبة مصر العامة، سلسلة الندوات التوعوية الخاصة بأسس ومعايير سلامة الغذاء، وذلك بحضور اللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء دكتور طارق بحيرى السكرتير العام المساعد، ولفيف من قيادات مديريات الصحة، والتموين والطب البيطرى والزراعة، وممثلى هيئة سلامة الغذاء وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وبمشاركة  من طلاب كلية الآداب والمحاضرين المتخصصين.


سلامة الغذاء ركيزة أساسية لصحة المواطن

 وأكد محافظ دمياط أن ملف سلامة الغذاء يأتى على رأس أولويات العمل بالمحافظة، باعتباره ركيزة أساسية للحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الصحية والرقابية، لضمان وصول غذاء أمن وسليم لكل أسرة مصرية، تماشيا مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.


دعم المنشآت الغذائية ورفع الوعى المجتمعى

 وأوضح الدكتور أيمن الشهابى أن المحافظة تقدم دعما كاملا لكافة الجهود التى تهدف إلى رفع وعى العاملين بالمنشآت الغذائية والمواطنين على حد سواء. وشدد على اهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية واتباع أفضل الممارسات فى تداول وتصنيع الغذاء، مشيدا بالدور الحيوى الذى تقوم به الجهات المعنية فى تعزيز الرقابة والتوعية المستمرة.


تطبيق الكترونى جديد وخط ساخن للشكاوى


وشهدت الندوة عرضا قدمه السكرتير العام المساعد حول القوانين المنظمة لسلامة الغذاء، وخطة إطلاق برنامج توعوى شامل يستهدف المجتمع المدنى والعاملين بالقطاع. 

وكشف المحافظ عن توجه المحافظة لإطلاق تطبيق إلكتروني متخصص لاستقبال شكاوى سلامة الغذاء، بجانب تفعيل الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) ورقم هيئة سلامة الغذاء (015557711) لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.


حوار مفتوح مع الشباب وتعزيز التواصل


وفى ختام الفعالية، حرص المحافظ على فتح باب الحوار مع طلاب كلية الآداب، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم فى مختلف القضايا. وأكد الشهابى على اهتمامه البالغ بالتواصل المباشر مع الشباب باعتبارهم شريكا أساسيا فى عملية التنمية ونشر الثقافة الصحية داخل المجتمع الدمياطى.
 

