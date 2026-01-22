أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار والبيض.. البورصة تربح 22 مليار جنيه.. أتوبيس النصر للسيارات الكهربائي يدخل الخدمة التجريبية.. المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

18 حجم الخط

أتوبيس النصر للسيارات الكهربائي يدخل الخدمة التجريبية بمنظومة نقل زوار أهرامات الجيزة

في إطار دعم منظومة النقل المستدام وتعزيز توجه الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، أعلنت شركة النصر للسيارات – التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – عن دخول نموذج الأتوبيس الكهربائي الجديد "نصر EV"، المقرر إنتاجه قريبا، الخدمة التجريبية لنقل زوار منطقة أهرامات الجيزة، ضمن أسطول شركة أوراسكوم ببيراميدز.

الأتوبيس أحد أحدث نماذج وسائل النقل الصديقة للبيئة

ويُعد أتوبيس "نصر EV" أحد أحدث نماذج وسائل النقل الصديقة للبيئة، حيث يعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل دون أي انبعاثات كربونية، بما يسهم في الحفاظ على البيئة والحد من التلوث، لا سيما في المناطق الأثرية. كما يتميز الأتوبيس بمستوى عالٍ من الرفاهية والراحة للركاب، إلى جانب تجهيزه بأنظمة أمان ومراقبة متكاملة تشمل كاميرات داخلية وخارجية، بما يضمن أعلى معايير السلامة أثناء التشغيل. وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تفاعلًا إيجابيًا واسعًا من السائحين والزوار، الذين أشادوا بجودة الخدمة وهدوء الرحلة والشعور العالي بالأمان والراحة، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بتجربة زيارة أهم وأشهر المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري، حالة من التراجع خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026، بنحو 20 قرشا وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك المركزي والبنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

47.08 جنيها للشراء.

47.22 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

47.10 جنيها للشراء.

47.20 جنيها للبيع.

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 يصل إلى هذا المستوى

سعر جرام الذهب، شهد سعر جرام الذهب، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026، بنحو 80 جنيهًا وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7500 جنيه للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21 : بلغ نحو 6560 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5620 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب: سجل 52480 جنيهًا في محلات الصاغة.

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس ببورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم، واصلت أسعار بيض المائدة انخفاضها، اليوم الخميس، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض والبلدي؛ بانخفاضات تراوحت بين 8 و12 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 103 جنيهات و108 جنيهات، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 105 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 105 إلى 108 جنيهات، بانخفاض 12 جنيها عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 107 إلى 110 جنيهات في الشركات ومحلات نصف الجملة.

البورصة تربح 22 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 22 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.153 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 46462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 55901 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 21124 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 4843 نقطة.



وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 12784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 17317 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 4904 نقطة

الإحصاء: 32.9 مليون طالب بالتعليم في مصر خلال عام 2024/ 2025

أصدر الجهــــاز المركـزي للتعبئــة العـامــــة والإحصــاء اليـوم الخميس بيانـًا صحفيـًا بمناسبـة اليوم العالمي للتعليم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر عام 2018 ويتم الاحتفــال بــه فــي 24 يناير من كل عام احتفاءً بدور التعليم في السلم والتنمية.

ويأتي ذلك من خلال إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية في التعليم الجيد للجميع مدى الحياة والتركيز على حق الفرد في التعليم، ولتكريم المُعلمين والمتعلمين وإبراز أهمية التعليم في بناء الأمم المتقدمة.

مؤشرات عالمية

250 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدرسة، و763 مليون شخص أميّ من الكبار- اليونسكو 2025.

أهم مؤشرات التعليم في مصر

- 32.9 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة في مصر عام (2024/2025).

- تم محو أمية 797 ألف فرد في مصر عام 2025

أولًا: التعليم قبل الجامعى

- بلغ عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعى 28.9 مليون عام (2024/2025).

- بلغت كثافة الفصول في مرحلة التعليم الابتدائى 39، التعليم الاعدادى 41، التعليم الثانوى العام 38، التعليم الثانوى الفني 36 عام (2024/2025).

- بلغ متوسط أعداد التلاميذ لكل مدرس في مرحلة التعليم الابتدائى 22، التعليم الاعدادى 21، التعليم الثانوى العام 21، التعليم الثانوى الفني 20 عام (2024/2025).

- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الابتدائية 0.2 % عام (2024/2025).

- بلغت نسبة التسرب فى المرحلة الإعدادية 0.5 % عام (2024/2025).

- بلغت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت 92.9%.

رئيس اتحاد الغرف ووزير الاتصالات السوري يتفقان على تنظيم ملتقى لشركات تكنولوجيا المعلومات بدمشق

نظم اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، لقاء مع عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السورى والوفد المرافق له، كأول تحرك عملى بعد زيارة وفد الاتحاد الى سوريا في الأسبوع الماضى، وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك في هذا القطاع الحيوي للنهوض بالاقتصاد السوري.

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر نموا

وقال الوكيل: إن هذا القطاع يُعد الأسرع نموًا بين قطاعات الدولة، بمعدلات تتراوح بين 14% إلى 16% سنويًا، ويساهم بنسبة تقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومًا باستراتيجية مصر الرقمية، والتحول الرقمي، وتوطين الصناعات الإلكترونية، وخدمات التعهيد، مما يجعله محركًا رئيسيًّا للاقتصاد الوطني مع توقعات نمو قوية في السنوات القادمة، خاصة مع زيادة الصادرات الرقمية بنسبة 700% لتتجاوز 7.4مليار دولار في عام 2025، مع توفر الكفاءات والموارد البشرية المدربة.

وأشار الوكيل إلى بحث نقل تجربة مصر سواء في تطبيقات الحكومة الالكترونية، وتطوير البنية التحتية السورية، مع التركيز على التحول الرقمي في الصناعة والتجارة والخدمات، ودعم الشركات الناشئة، وتنمية الصادرات الرقمية، وريادة المواهب المحلية، وتوطين الصناعات الإلكترونية عبر مبادرات وطنية للرقمنة وخدمات القيمة المضافة.

وأضاف أنه تم عرض مبادرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية المتعددة لدعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال مراكز "إبداع مصر الرقمية" وتدريب الآلاف في مهارات التكنولوجيا، ودعم الشركات الناشئة، وإطلاق مسابقات مثل "ديجيتوبيا" لاكتشاف المواهب، ومبادرات توطين الصناعة مثل "مصر تصنع الإلكترونيات" لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، وأشار الى ما يتم تنفيذه من مبادرات بالشراكة بين الوزارة واتحاد الغرف التجارية ممثلا في شعبة الاقتصاد الرقمى للنهوض بالقطاع وتنمية صادراته.

المشاط: نتعاون مع البنك الأوروبي لتنفيذ برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2026.



مستقبل العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

وشهد اللقاء مباحثات حول مستقبل العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يُعد أحد أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف الشريكة لمصر، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المشترك مع البنك لزيادة التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص خاصة في ضوء الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تم تفعيلها العام الماضي.

وأشادت بالجهود مع البنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي" والتي نتج عنها حشد تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص بقيمة 4.5 مليار دولار لتنفيذ مشروعات بقدرة 5.2 جيجاوات، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لمشروعات بقدرة 8.25 جيجاوات، لافتة إلى أن الجهود مستمرة للانتهاء من تمويل مشروعات البرنامج بقدرة 10 جيجاوات.

البنك المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة للشهر الخامس على التوالي إلى 37%

قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الخامس على التوالي، مع إبطاء وتيرة الخفض مقارنة بديسمبر.

المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

وقلصت لجنة السياسة النقدية سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع واحد إلى 37% من 38% اليوم الخميس، بأقل من توقعات مسح أجرته بلومبرج شمل 22 اقتصاديا، وكان جميعهم باستثناء ثلاثة قد رجحوا خفضا بمقدار 150 نقطة أساس.

تباطؤ التضخم في تركيا

شجّع تباطؤ التضخم خلال الشهر الماضي صانعي السياسات النقدية على مواصلة تيسير تكاليف الاقتراض، رغم عدم تحقيق الهدف الرسمي للتضخم عند 24% بنهاية العام، وسط توقعات باستمرار ضغوط الأسعار خلال الأشهر الأولى من 2026.

وزير قطاع الأعمال يبحث مع "شاندونج" الصينية التعاون في صناعة المركبات الكهربائية

استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة، إحدى كبريات المجموعات الصناعية الرائدة في الصين والعالم، والتي تضم عددًا من العلامات التجارية العالمية في مجالات صناعة السيارات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب المهندس محمد شيمي بالوفد الصيني، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، والحرص على توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وخطوط الإنتاج

وأكد الوزير أن إحياء شركة النصر لصناعة السيارات يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى للوزارة، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، شمل تحديث مصانع الأتوبيسات والسيارات الملاكي وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يؤهلها للتوسع في إنتاج حزمة متنوعة من المنتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق التصديرية.

البورصة تنظم احتفالية ببروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

احتفلت البورصة المصرية، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، بقرع جرس التداول، وذلك بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين مؤسسات الدولة ومجتمع المال والأعمال، وذلك بمقر البورصة المصرية، وبحضور قيادات الجانبين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.

توقيع البروتوكول

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التكامل الاقتصادي مع العمق الأفريقي، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري والأفريقي، بما يسهم في تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار، وتعزيز فرص النمو المستدام.

أهداف التعاون

ويستهدف التعاون تبادل الخبرات والمعلومات، ونشر الوعي المالي والثقافة الاستثمارية، والترويج لمزايا القيد في البورصة المصرية، إلى جانب دعم الشركات المصرية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، في النفاذ إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال، وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وزير الاستثمار: نتعاون مع الشركاء لتطوير بيئة التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في المؤتمر الوزاري المصغر للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه سويسرا على هامش منتدى دافوس، تمهيدًا لانعقاد المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC14) في ياوندي بالكاميرون، خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس 2026، وذلك بحضور الوزير المفوض وحيد كامل عدلي رئيس المكتب التجاري في جينيف.

ويرأس المؤتمر الوزاري المصغر Guy PARMELIN رئيس الكونفدرالية السويسرية ورئيس الإدارة الفدرالية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي وبمشاركة وزراء أهم الدول الفاعلة في النظام التجاري متعدد الأطراف وفي مقدمتهم Jamieson GREER الممثل التجاري للولايات المتحدة، وMaroš ŠEFČOVIČ مفوض التجارة والأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، وPeter KYLE وزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة من المملكة المتحدة، وChenggang LI ممثل التجارة الدولية ونائب وزير التجارة الصيني.

كما شارك من الدول الأفريقية Tau PARKS وزير التجارة الجنوب أفريقي وJumoke ODUWOLE وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار لنيجيريا، ومن الدول العربية شارك ماجد القصبي وزير تجارة المملكة العربية السعودية، والدكتور ثاني أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية من الإمارات المتحدة، وقد شاركت أيضا الدكتورة Ngozi OKONJO-IWEALA مدير عام منظمة التجارة العالمية و سفير المملكة العربية السعودية لدى المنظمة صقر المقبل بصفته رئيس مجلس عام المنظمة.

وزير المالية: لدينا فرص استثمارية جاذبة ترتكز على حوافز ومبادرات

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا يقوده القطاع الخاص بضخ المزيد من الاستثمارات، موضحًا أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصادرات تتحسن وتشهد نموًا قويًا.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

وقال الوزير، فى لقائه مع ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادى، إننا نتطلع لدور أكبر لشركائنا الدوليين فى دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية.

مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص

وأشار، إلى أن تجربتنا مع «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» نموذج متميز وفعال لدفع مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص من خلال الدعم الفنى وتقديم تمويلات ميسرة.

مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر

وأضاف أننا نتطلع إلى زيادة محفظة مشروعات «البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية» في مصر بالقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، مشيرًا إلى أننا لدينا فرص استثمارية جاذبة، ترتكز على حوافز ومبادرات تستهدف التيسير على المستثمرين ودفع تنافسية الاقتصاد المصرى.

وزير المالية: لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كبير ومتنوع، وأكثر قدرة على التوسع في المشروعات المستدامة، لافتًا إلى أننا لدينا فرص واعدة لجذب تدفقات استثمارية في مجال تكنولوجيا الطاقة.

قال كجوك، في لقائه مع المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمى لشركة «شنايدر إلكتريك» بالشرق الأوسط وأفريقيا، إن هناك أولوية متقدمة للتصنيع والتصدير لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال شراكات قوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.

أضاف أننا نتطلع لدور أكبر للشركاء الدوليين فى النشاط الاقتصادى للإسهام فى زيادة الإنتاج والتصدير، ونستهدف توسيع نطاق الطاقة النظيفة والبنية التحتية المرنة الذكية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رحمي: المشروعات المتوسطة والصغيرة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية

دعا باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جميع العلامات التجارية المصرية ورواد الأعمال للتقديم والمشاركة في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، باعتباره فرصة واعدة للتوسع في السوق السعودي والخليجي والدولي، والذي من المقرر عقده في مركز مصر للمعارض الدولية أبريل القادم لأول مرة في مصر.

خدمات الدعم لتطوير العلامات التجارية المصرية

‏‎وأوضح رحمي أن الحكومة تولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة اهتماما كبيرا بشكل عام لكونه ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل لأبناء مصر، وكذلك تحرص على إتاحة المزيد من خدمات الدعم لتطوير العلامات التجارية المصرية وتأهيلها وفق معايير الامتياز التجاري باعتبار الامتياز التجاري وسيلة مثالية لتوفير أدوات النجاح لمختلف أنواع المشروعات خاصة المشروعات الريادية الراغبة في التوسع خارجيا.

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية المعرض باعتباره فرصة فريدة لأصحاب المشروعات للدخول للأسواق السعودية والخليجية والاستفادة من التسهيلات التنظيمية والإجرائية التي يتيحها المعرض بما يؤهل العلامات للتوسع الإقليمي والعالمي، داعيا الشباب ورواد الأعمال لاغتنام الفرصة والانضمام إلى المعرض والاستفادة من الخبرات والبرامج التأهيلية والدعم المقدم من الشركاء الاستراتيجيين في المملكة العربية السعودية.

الضرائب: مستمرون في العمل للوصول إلى منظومة ضريبية عادلة تلبي احتياجات شركائنا

أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائها بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، أن أحمد كجوك وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني، والاستماع إلى رؤاهم ومتطلباتهم، لتذليل التحديات التي تواجههم، وذلك في إطار سياسة الوزارة الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال وتعزيز مبدأي الشراكة والشفافية.

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية حققت نجاحًا ملموسًا في رفع معدلات الالتزام الطوعي، مشيرةً إلى أن المصلحة بدأت بالفعل في معالجة التحديات المتراكمة عبر سنوات، مع وجود التزام صادق بالوصول إلى منظومة عادلة ومستقرة.

واستعرضت رشا عبد العال، مزايا القانون رقم (6) لسنة 2025 الخاص بالمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، والذي يقدم تدرجًا في النسب الضريبية يبدأ من 0.4% وبحد أقصى إلى 1.5%، مؤكدةً أن الهدف هو طمأنة الممولين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية.

تخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة

وأشارت رشا عبدالعال إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي تضم 26 بندًا، تم طرحها للحوار المجتمعي تمهيدًا لإطلاقها رسميًا خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أنها تركز بشكل أساسي على دعم الممول الملتزم، وتخفيض مدة رد ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مُعلنة عن قرب إطلاق «كارت التميز الضريبي» الذي سيمنح الممولين الملتزمين مسارًا سريعًا لإنهاء الإجراءات والاستفادة من الخدمات الضريبية مثل وحدة الرأي المسبق ودعم المستثمرين.

كامل الوزير يؤكد ضرورة ربط مركز تحديث الصناعة بالمؤسسات البحثية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة لمناقشة خطة عمل المركز للفترة المقبلة بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ووضع مستهدفات واضحة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة ورفع تنافسية المنتج المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس الإدارة.

وفي مستهل الاجتماع، شدد كامل الوزير على ضرورة سير عمل المركز وفق مسار واضح واستراتيجي يستهدف تطوير الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها، من خلال تحسين أساليب العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع، وتوظيف أفضل الممارسات المحلية والدولية، لضمان تحقيق أثر ملموس وإيجابي ينعكس على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير أهمية إعادة تحديد أهداف المركز ودوره الاستراتيجي، وإعادة صياغة منهجية عمل العاملين بالمركز لضمان أن كل جهود المركز تؤتي ثمارها في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع هو البداية لسلسلة اجتماعات دورية ستعقد كل شهر لمتابعة تنفيذ خطة العمل، ومراجعة النتائج، وتعزيز استدامة التطوير الصناعي بما يخدم الاقتصاد المصري.

