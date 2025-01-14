الكهرباء: خفض 17 مليون طن انبعاثات كربونية من تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة واعتماد استراتيجيات تنموية مستدامة، حيث تم التركز على رفع كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون الانتقال نحو الطاقة النظيفة مستدام وشامل.

مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة وضعت خطة لإيقاف تشغيل 5000 ميجاوات يتم انتاجهم من مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلي أنه يجري تنفيذ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار عن طريق القطاع الخاص لإنتاج 10000 ميجاوات من الطاقة المتجددة.

خفض الانبعاثات الكربونية

وأشار إلي أن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ستؤدي لخفض الانبعاثات بإجمالي 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

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