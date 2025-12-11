الخميس 11 ديسمبر 2025
اقتصاد

البنك المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي

البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
قرر البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، لكنه حافظ على وتيرة حذرة رغم البيانات الإيجابية للتضخم.

وخفضت لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ فاتح قره خان، سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 38% من 39.5% يوم الخميس.

المركزي التركي يقرر خفض أسعار الفائدة

انقسمت توقعات البنوك العالمية تقريبا بين خفض بـ100 نقطة أساس و150 نقطة أساس، وأفادت بلومبرج في وقت سابق بأن أشخاصًا مطلعين قالوا إن قره خان أبلغهم بأن البنك يرجح إيلاء اهتمام أكبر للتطورات السلبية مقارنة ببيانات التضخم الإيجابية.

تراجع التضخم السنوي في تركيا

تباطأ التضخم السنوي بأكثر من المتوقع مسجلا 31.1% في نوفمبر، ويستعد لإنهاء العام قرب هذا المستوى، وفقًا لوزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، ويظل هذا المعدل فوق الهدف المحدد لهذا العام عند 24%، وينبع من ارتفاع أسعار الغذاء غير المتوقع في الأشهر الأخيرة، وفق ما ذكره البنك المركزي سابقًا.

وخفض البنك سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد بمقدار 100 نقطة أساس إلى 39.5% في أكتوبر، قائلًا إن موقف السياسة النقدية لا يزال مُقيِّدًا.

