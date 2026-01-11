اتحاد الغرف: 15 ألف سوري يعملون في مصر باستثمارات تقارب المليار دولار

18 حجم الخط

انطلقت فعاليات الملتقى الاقتصادى السورى المصرى، الذي تستضيفه العاصمة السورية دمشق بعد اليوم الأحد بتنظيم من اتحاد الغرف السورية بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية.

كلمة الوكيل خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى

واستهل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، كلمته خلال الجلسة الافتتاحية من الملتقى الاقتصادي السوري المصري، قائلًا: يشرفنى أن أخاطب هذا الجمع المتميز من قيادات الحكومة، والغرف التجارية، والمال والأعمال من الشقيقة سوريا، وأن أنقل لكم جميعا تحيات أكثر من 6 مليون منتسب للغرف التجارية المصرية.

وأضاف: لقد نشأت في ظل الجمهورية العربية المتحدة ثم اتحاد الجمهوريات العربية، وحبانى الله برفقة عمرى زوجتى السورية، وصدرت واستوردت لعقود طويلة من الشقيقة سوريا مع خيرة رجال الاعمال الذين يشهد لهم بالمهنية والأمانة، وتزاملت على المستوى الثنائى وفي اتحاد الغرف العربية والغرفة الإسلامية مع أصحاب الفكر السديد والرؤية الثاقبة من قيادات الغرف السورية أذكر منهم الشاهبندر بدر الدين الشلاح وابنه راتب الشلاح ومحمد القلاع ومحمد اللحام وغيرهم.

15 ألف سوري منتسب لاتحاد الغرف المصرية باستثمارات تقارب المليار دولار

وقال: فسوريا ليست بغريبة على، كما أن مصر ليست بغريبة عليكم جميعا، ففى جميع الأوقات، كان الشعبين شعبا واحد، يتحركوا ويتفاعلوا دون أي حدود، فنرى اليوم مليون ونصف من الأشقاء السورين فى وطنهم الثانى مصر يعملون ويعاملون كأبناء وطن واحد، منهم أكثر من 15 ألف منتسب لاتحاد الغرف المصرية باستثمارات قاربت المليار دولار.

واستطرد قائلًا: اليوم، تسعى الدولتين جاهدتين على إعادة هذه الوحدة اقتصاديا، بدور فاعل من الغرف التجارية ومنتسبيهم من القطاع الخاص، لتنمية تجاراتنا البينية، واستثماراتنا المشتركة، وخلق فرص عمل لأبنائنا، حيث نرى أن البحر الأبيض يجمعنا ولا يفرقنا.

وأكد أنه من هذا المنطلق، لقد جئنا الى وطننا الثاني، سوريا، بوفد يجمع قيادات الغرف والمال والأعمال في القطاعات التي حددها الرئيس علاء العلى، والوزير محمد الأحمد، لنتحاور فيما يمكن أن يقدمه مجتمع الاعمال المصرى للشقيقة سوريا في هذا المرحلة التي مرت بها مصر في العقد الماضى.

مصر تشهد اليوم نهضة اقتصادية

وأشار إلى أنه بشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وفتح أبواب التجارة والاستثمار، ومضاعفة البنية التحتية بكل مكوناتها، وكثير من الجهد والعمل والتضحيات، تشهد اليوم مصر نهضة اقتصادية أشادت بها كافة المؤسسات الدولية، حيث تم رفع تصنيف مصر عدة مرات، وتنامت الاستثمارات والصادرات والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج ليتجاوز معدل نمو اقتصادها الى 5,4%، وتجاوز احتياطي البنك المركزى 50 مليار دولار لأول مرة.

مصر ستقدم للشقيقة سوريا جميع خبراتها

وأوضح أن هذا ما جئنا لنقدمه كقطاع خاص مصرى، لأشقائنا من مجتمع الأعمال السوري، كما قد كلفت أن أنقل لكم تأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير، ووزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب؛ بأن مصر ستقدم للشقيقة سوريا جميع خبراتها وامكانياتها لنقل تجربتها فى الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ ومياه وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس بموانئه المحورية واستصلاح مليون ونصف فدان، ومزارع سمكية عملاقة وتحديث وإعادة تأهيل المصانع، وغيرها، كما تم في قطاع البترول والغاز منذ أيام قليلة.

الخبرة المصرية تجاوزت الحدود إلى أفريقيا

وشدد على أن تلك الخبرة التي تجاوزت حدود مصر إلى أفريقيا وبالطبع إلى إعادة إعمار الدول العربية الشقيقة مثل العراق وليبيا، بالشراكة مع الشركات الوطنية بكل دولة لخلق كفاءات وفرص عمل بها، وأن تلك الخبرة التي تتضمن خلق تحالفات دولية كبرى قادرة على الحصول على تمويلات إنمائية ميسرة بفترات سماح طويلة

وأضاف: تلك الخبرة التي تتضمن "التعاون الثلاثي" من خلال تكامل مراكزنا اللوجستية والصناعية، بخبرات ومستلزمات إنتاج مشتركة، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى دول الجوار للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والقرب للأسواق

وأشار إلى أن كل هذا هو نقطة صغيرة في بحر الفرص المتاحة، لذا فإنني أدعو الاشقاء من منتسبى الغرف السورية، ليتحالفوا مع نظرائها المصريين لنشارك في "الإعمار" والصناعة والزراعة والخدمات والتصدير، وبالطبع خلق فرص عمل لأبنائنا السوريين.وهذا ما يجب ان نسعى اليه جميعا أمس، واليوم قبل الغد.فنحن نبغى شراكة حقيقية تنمى شعبينا ودولتينا وتخلق قيمة مضافة وفرص عمل لأبنائنا سويا.فنحن نسعى لتكامل مميزاتنا النسبية، والاستفادة من الدعم الكامل من حكوماتنا، والعلاقات السياسية المتميزة.

منح الأفضلية للشركات السورية والمصرية

واختتم «الوكيل» كلمته قائلًا: إن الإرادة السياسية، بلا شك متماشية مع الإرادة الشعبية، لذا يجب علينا ان نعمل بأسرع ما يمكن، على توفير حرية انتقال رجال الأعمال، ورؤوس الأموال والسلع والخدمات، ومنح الأفضلية للشركات السورية والمصرية فى جميع المجالات واستغلال العديد من التيسيرات والإصلاحات التشريعية والإجرائية المستحدثة التي ستعرض علينا اليوم.

وأضاف: لابد أن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، وأن نبدأ فورا في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، لما فيه صالح بلدينا الشقيقتين، واستغلال مميزاتنا النسبية، وموقعنا المتميز، للتصدير المشترك لمناطق التجارة الحرة المتاحة.

