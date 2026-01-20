وزير المالية: التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال

18 حجم الخط

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف التحول لمصادر طاقة نظيفة أكثر استدامة وأقل تكلفة من خلال الاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص، موضحًا أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تلعب دورًا محوريًا فى دفع الاستثمارات الخاصة في الطاقة المتجددة.

تحلية مياه البحر وطاقة الرياح

قال كجوك، في لقائه مع ماركو أرسيللى الرئيس التنفيذي لـ «أكوا باور» على هامش «دافوس»، أننا نتطلع للاستفادة من خبرات «أكوار باور» في تحلية مياه البحر وطاقة الرياح، لافتًا إلى أن «أكوار باور» تقدمت للمنافسة على ٣ مشروعات كبري لتحلية مياه البحر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص سيتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أضاف أننا منفتحون على أي مبادرات جادة لتحفيز الاستثمار، بحيث يرتبط استحقاق الحوافز بتحقيق النتائج على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن التسهيلات الضريبية والجمركية الأخيرة تعكس مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي.

وفي سياق متصل أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا مستمرون في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مساهماته في الاقتصاد المصري، موضحًا أن القطاع الخاص المصري والأجنبي الذى يعمل فى مصر، تفاعل بقوة مع الإصلاحات الاقتصادية وسجل نموًا في استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالى الماضي.

تطوير سياساتنا الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال

أضاف، على هامش فعاليات منتدى «دافوس» الاقتصادى بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أننا نعمل على تطوير سياساتنا الضريبية والجمركية استجابة لمجتمع الأعمال، من أجل بناء المزيد من الثقة والشراكة والمساندة.

أشار إلى أن سياساتنا المالية أصبحت أكثر دعمًا لمسار تحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

قال الوزير،: «ندعو شركاءنا الدوليين للتوسع في أنشطتهم الاقتصادية بمصر والاستفادة من التيسيرات والحوافز غير المسبوقة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.