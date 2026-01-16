انطلاق النسخة 3 من معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية 22 يناير

18 حجم الخط

ينطلق معرض تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية في نسخته الثالثة تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر صالة 4 في الفترة من ٢٢ إلى ٢٤ يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكشف محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية أن المعرض هذا العام يقام بمشاركة ٢٥٠ شركة داخل قاعة ٤ على مساحة ٢٥٠٠ متر وتعد أبرز القطاعات المشاركة من شركات الآلات والمعدات والشركات المغذية لصناعة السيارات وتشكيل المعادن.

وأشار إلى أنه تم توجيه جميع الهيئات والجهات التابعة لوزارة الصناعة ولعدد كبير من السفارات العربية والأجنبية وجميع الشركات والأعضاء بالغرفة لزيارة المعرض.

وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثانية للمعرض عام ٢٠٢٥ وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي مما أدى إلى تراجعت الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وكل هذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.

ونقوم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية المنظمة للمعرض بدعوة جميع العارضين وتحمل تكاليف المعرض على نفقة غرفة الصناعات الهندسية كنوع من الدعم والمساندة لمصنعي وأعضاء الغرفة الذين يزيد عدده عن ١٥ ألف مشارك يمثلون ١٥ ألف منشأة صناعية هندسية في مصر.

ووجهت الغرفة الدعوة لجموع المصنعين لزيارة المعرض والاستفادة من العارضين وتحقيق تكامل صناعي للحد من فاتورة الاستيراد لمستلزمات صناعة هذا القطاع الهام مؤكدا أن المعرض مفتوح لزيارة الجميع بدون استثناء ومجانا لجميع الزوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.