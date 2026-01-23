أيام وهيرجع عن قراره.. مفاجأة في إعلان رضا البحراوي اعتزاله الغناء

18 حجم الخط

لم تمر سوى ساعات قليلة على الصدمة التي فجرها نجم الأغنية الشعبية رضا البحراوي بإعلان اعتزاله، حتى بدأت تتكشف خيوط جديدة تشير إلى أن الستار لم يسدل بعد على مشواره الفني، ففي تحول مفاجئ للأحداث، كشفت مصادر مقربة من "سلطان الشجن" عن كواليس اللحظات الأخيرة التي قد تعيد البحراوي إلى جمهوره أسرع مما يتخيل الجميع.

وصية الأم.. المحرك الأول للعودة

حسب مصادر خاصة لـ "فيتو"، فإن قرار الاعتزال الذي اتخذه البحراوي لم يكن وليد اللحظة فحسب، بل ارتبط بحالة نفسية وجدانية عميقة، إلا أن نقطة التحول جاءت بعد جلسة مطولة جمعته بأحد أقاربه وأصدقائه المقربين، الذين ذكروه بـ وصية والدته الراحلة، ودعمها الدائم لموهبته، وهو ما جعل رضا يعيد حساباته بشكل جذري.

اعتزال "مشروط" وليس نهائيًا

المفاجأة الأكبر التي فجرتها المصادر هي أن رضا البحراوي لا ينوي الابتعاد عن الغناء بشكل كامل، بل إن تصريحه بالاعتزال كان يقصد به أمورًا إدارية وشخصية معينة داخل الوسط الفني أثارت ضيقه مؤخرًا.

وأكدت المصادر أن رضا بصدد الخروج قريبًا لتوضيح الحقيقة كاملة، مشيرة إلى أن "الاعتزال" قد يطال بعض الممارسات أو الارتباطات، وليس الغناء ككل.

منذ إعلانه الاعتزال عبر منصات التواصل الاجتماعي، تصدر اسم رضا البحراوي "التريند"، وسط حالة من الحزن بين محبيه الذين اعتبروه أحد أعمدة الأغنية الشعبية في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة الإعلان الرسمي عن تراجع البحراوي، ليعود إلى "مملكته" الغنائية، ربما برؤية جديدة أو قرارات تنظيمية تضمن له الاستمرار بعيدًا عن الضغوط التي دفعته لاتخاذ قراره الأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.