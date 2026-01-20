الثلاثاء 20 يناير 2026
خارج الحدود

وزير الصناعة الدنماركي يلغي مشاركته في دافوس بسبب ارتفاع تكاليف السفر

الاجتماع الاقتصادى
الاجتماع الاقتصادى فى دافوس، فيتو
أعلن وزير الصناعة الدنماركى، مورتن بودسكوف، الذى كان من المقرر أن يحضر الاجتماع الاقتصادى فى دافوس، عدم مشاركته مع أى من المسئولين الحكوميين الدنماركيين، وذلك لأن الرحلة إلى سويسرا مكلفة للغاية. 

الأسباب الرئيسية لعدم حضور وزير الصناعة الدنماركى الاجتماع الاقتصادى فى دافوس

وأضاف فى تصريح لوسائل الإعلام الدنماركية: أصبحت الرحلة مكلفة للغاية بالنسبة لى بصفتى وزيرًا للأعمال، وهذا أحد الأسباب الرئيسية،  أما السبب الآخر فهو أننى قضيت فترة ما بعد الظهر فى مناقشات مع شركات دنماركية، وخلصنا فى النهاية إلى أن وقتى يستغل بشكل أفضل هنا بدلًا من حضور اجتماعات مع قادة الأعمال فى سويسرا.

علاقة عدم حضور وزير الصناعة الدنماركى الاجتماع الاقتصادى فى دافوس بـ جرينلاند

ونفى الوزير الدنماركى، أن يكون الإلغاء أى علاقة بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب أو جرينلاند.

جدير بالذكر أن وزير الدفاع الدنماركي، ‌ترولز ‌لوند ‌بولسن، ذكر  خلال مؤتمر صحفي عقده أمس ​الإثنين، ‌أن بلاده وجرينلاند ناقشتا إمكان وجود ⁠بعثة ‌من حلف شمال الأطلسي “الناتو” في جرينلاند ‍والقطب الشمالي.

كندا تدرس ​إمكان إرسال فرقة صغيرة من القوات إلى جرينلاند

 وأكدت التقارير أن كندا تدرس ​إمكان إرسال فرقة صغيرة من القوات إلى جرينلاند للمشاركة في مناورات عسكرية لـحلف شمال الأطلسي. 

وأفادت صحيفة جلوب آند ميل الكندية، نقلا عن مصدر ⁠طلب ​عدم ‌نشر اسمه لحساسية الموضوع، أن مسؤولين عسكريين عرضوا على الحكومة خطط العملية، وأنهم ينتظرون قرار رئيس الوزراء مارك كارني.

