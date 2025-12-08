الإثنين 08 ديسمبر 2025
تعزيز الاستثمارات ودعم مصر تتصدر مباحثات النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
يعقد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة اجتماعات رفيعة المستوى مع السلطات المصرية وممثلين عن القطاع الخاص، لبحث مجالات التعاون وتعزيز الاستثمارات.

 النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يبدأ زيارة رسمية إلى مصر 

ويبدأ النائب الأول لرئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية جريج جاييت اليوم الإثنين زيارة رسمية إلى مصر تمتد حتى الأربعاء حيث يرافق جاييت خلال الزيارة كل من ماتيو باتروني نائب الرئيس للخدمات المصرفية ومارك ديفيس المدير العام لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وريم السعدي نائبة رئيس البنك في مصر في إطار وفد اقتصادي موسع. 

ومن المقرر أن يلتقي جاييت خلال زيارته مع الدكتور مصطفى مدبولي  رئيس مجلس الوزراء والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي. 

جاييت: القاهرة أحد أهم شركاء البنك في منطقة البحر الأبيض المتوسط

وقال جاييت في تصريحات قبيل الزيارة إنه يتطلع بشدة إلى زيارة مصر مشددا على أن القاهرة تعد أحد أهم شركاء البنك في منطقة البحر الأبيض المتوسط نظرا لموقعها الاستراتيجي وقطاعها الخاص الحيوي وسكانها الشباب.

وأضاف أن البنك ملتزم بدعم النمو المستدام طويل الأجل بما يتماشى مع طموحات مصر وأولوياتها وأن أولوياته الاستثمارية تتركز على تعزيز اقتصاد أكثر شمولًا وتسريع التحول الأخضر، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة  كما حصلت مصر على نحو 1.5 مليار يورو من استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2024 وهو أعلى مستوى في منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث ذهب 80% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص، و50% منها لدعم المشروعات الخضراء.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك ومنذ بدء عملياته في البلاد عام 2012، ضخ البنك أكثر من 13.8 مليار يورو عبر 209 مشاريع تنموية واستثمارية. 

