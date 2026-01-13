الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

المهندس محمد الشيمي
المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الاعمال
18 حجم الخط

تقدّم المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بخالص التهنئة إلى المستشار هشام بدوي بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب، وذلك في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في قيادة هذه المؤسسة الوطنية العريقة، استنادًا إلى خبراته الواسعة ومسيرته المهنية والقضائية المُضيئة.

 

الحياة السياسية والتشريعية

كما هنأ الوزير، الدكتور عاصم الجزار والدكتور محمد الوحش بمناسبة اختيارهما وكيلين لمجلس النواب، متمنيا لهما التوفيق في أداء مهامهما البرلمانية، مشيرا إلى أن مجلس النواب يمثل ركيزة أساسية في الحياة السياسية والتشريعية وشريكا أصيلا في دعم جهود الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.

ومؤكدا حرص وزارة قطاع الأعمال العام على مواصلة التعاون الوثيق مع مجلس النواب بتشكيله الجديد، وأهمية التعاون والتكامل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل صالح الوطن والمواطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحياة السياسية والتشريعية الدكتور محمد الوحش المستشار هشام بدوي المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام دور الإنعقاد العادي الأول

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: الدولة تولي اهتماما بالغا بدعم وتطوير الصناعة الوطنية

وزير قطاع الأعمال: الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة يعزز القدرة التنافسية للشركات

تفاصيل أول يوم عمل لمجلس النواب من مقر العاصمة الجديدة

لمدة 3 أيام، جدول استقبال أعضاء مجلس النواب الجدد حسب المحافظات

أخبار مصر اليوم: تفاصيل انطلاق التصويت بانتخابات النواب في الـ30 دائرة الملغاة.. 6 اتفاقيات جديدة بين القاهرة والبنك الأوروبي للتنمية.. بشرى سارة بشأن حالة الطقس

حزب الوفد يدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب.. وزير المالية يكشف دور صفقة علم الروم في خفض المديونية.. البورصة تربح 42 مليار جنيه.. "نيسان" تقرر بيع مقرها الرئيسي

مجلس الدولة يرفض طعن هيثم الحريري علي استبعاده من الترشح لانتخابات النواب
ads

الأكثر قراءة

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المكاوي: زيارة وفد اتحاد الغرف لسوريا يضع حجر الأساس لشراكة اقتصادية

زغلول صيام يكتب: لماذا نحارب المعلق المصري علي محمد علي؟! هل أصبحت محاربة الناجحين إدمانا عند البعض؟!

وزير قطاع الأعمال يهنئ المستشار هشام بدوي لانتخابه رئيسا لمجلس النواب

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

بيل كلينتون يواجه تهمة ازدراء الكونجرس لرفضه الشهادة بتحقيق إبستين، والعقوبة تصل للسجن عام

مسؤول في الصحة الإيرانية لـ «نيويورك تايمز»: الاحتجاجات خلفت قرابة 3000 قتيل

أشرف صبحي يبحث تخفيض تكاليف الكشف الطبي على الرياضيين

خدمات

المزيد

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كرامات السيدة زينب مع الإمام الشعراوي والشيخ حسن الشافعي

ما حكم أخذ العمولة على نقل الأموال؟ مفتي الجمهورية يرد

تفسير رؤية خاتم الفضة في المنام وعلاقتها بالحصول على الأموال  الكثيرة

المزيد
الجريدة الرسمية