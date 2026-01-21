دافوس 2026، المشاط تعقد عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز التعاون مع شركاء التنمية

18 حجم الخط

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عددًا من اللقاءات الثنائية لبحث تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوى الـ 56 للمنتدى الاقتصادي العالمي والمنعقد خلال الفترة من 19 إلى 23 يناير 2026 بمدينة دافوس السويسرية تحت شعار «روح الحوار»، والذي يشهد مشاركة أبرز القادة من الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وعدد من زعماء الدول وكبار المسئولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، خايمي دي بوربون دي بارم، مدير قسم البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وخلال اللقاء أكدت المشاط، أن البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، يُسهم في ترسيخ جهود الدولة نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال تطوير القدرات المؤسسية، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يتسق مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

وتناول اللقاء مستقبل العلاقات المشتركة بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة بعدما تم مد البرنامج لمدة 6 أشهر لينتهي من يونيو المقبل، وما تحقق من نتائج خلال عام 2025 على صعيد التقارير الصادرة في إطار البرنامج القطري ضمن محاوره الخمسة، المتمثلة في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، الابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، تعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

ومن جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية برافائيل ماريانو جروسي، حيث تطرقت المشاط خلال اللقاء إلى التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة، مشيرة إلى خطة الحكومة لتطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى ٤٢٪ من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، لافتة إلى جهود الدولة في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتنويع مزيج الطاقة لديها، وتقليل استهلاك الوقود، وتطوير حلول الطاقة النظيفة لدعم التحول الأخضر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة".

العلاقات الأفريقية

وفي سياق آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط مدير عام، لجنة التخطيط الوطنية بدولة ناميبيا كايري مبويندي.

وخلال اللقاء أكدت المشاط أن التعاون بين دول الجنوب يمثل محورًا أساسيًا في السياسة المصرية، مضيفة أن الدولة أطلقت في عام 2024 استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون مع دول الجنوب، تقوم على شراكات فعالة مع دول القارة الأفريقية والمؤسسات الدولية متعددة الأطراف، بهدف تبادل الخبرات واستثمار التجارب التنموية الرائدة.

كما أكدت حرص مصر على تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية الشقيقة وتطوير محاور الربط وزيادة التجارة البينية من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك الاستثمارات المشتركة، عبر تواجد القطاع الخاص المصري بخبراته وإمكانياته لتنفيذ مشروعات تنموية كبرى في العديد من دول القارة.

لقاء المشاط ووزير الاقتصاد اللبناني

كما التقت الدكتورة رانيا المشاط، مع عامر البساط، وزير الاقتصاد اللبناني، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في بداية اللقاء، عمق وخصوصية العلاقات المصرية اللبنانية والتفاهم السياسي على مستوى القمة بين قيادتي البلدين وتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تطوير وتنمية علاقات التعاون بين مصر ولبنان في كافة المجالات، والاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما تابع الوزيران تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية اللبنانية التي عقدت خلال العام الماضي ونتج عنها العديد من الاتفاقيات في مجالات تنموية متعددة.

