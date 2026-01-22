صيدلة بني سويف تتأهل للقائمة النهائية لجائزة التميز الحكومي

18 حجم الخط

أعلنت جامعة بني سويف، عن تأهل كلية الصيدلة ضمن القائمة النهائية لجائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الحالية، بعد اختيارها ضمن أفضل 10 كليات حكومية على مستوى الجمهورية، للمنافسة على المراكز الثلاثة الأولى، وذلك في إنجاز جديد يعكس تميز الأداء المؤسسي والتعليمي داخل الجامعة.

صيدلة بني سويف ضمن أفضل 10 كليات حكومية

وأكد الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، أن هذا التأهل جاء عقب منافسة قوية شاركت فيها 326 كلية من مختلف الجامعات المصرية، خضعت جميعها لعمليات تقييم دقيقة وشاملة، وفقًا لمعايير واضحة تضمنت التخطيط الاستراتيجي، والتحول الرقمي، والابتكار، وكفاءة إدارة الموارد، مشيرًا إلى أن كلية الصيدلة تعد من الكليات المتميزة بالجامعة، وحاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهو ما عزز من فرصها في المنافسة.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن وصول كلية الصيدلة إلى المرحلة النهائية من الجائزة يُعد تتويجًا للجهود المبذولة من إدارة الجامعة وكوادرها الأكاديمية والإدارية، في سبيل تطبيق معايير الجودة الشاملة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، مؤكدًا أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، والتي تسعى إلى بناء جهاز حكومي حديث، كفء، ومرن، يعتمد على الابتكار وتحسين الخدمات.

تصعيد صيدلة بني سويف بجائزة التميز الحكومي

وأضاف الدكتور طارق علي أن جامعة بني سويف تحرص على دعم كلياتها المختلفة للمشاركة في جوائز التميز بمختلف فئاتها، انطلاقًا من إيمانها بالدور الحيوي للمؤسسات التعليمية في بناء الإنسان، وإعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل، وتعزيز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شهيرة فوزي، عميد كلية الصيدلة بجامعة بني سويف، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الكلية في تطوير منظومتها الأكاديمية والإدارية، ورفع كفاءة العملية التعليمية والبحثية، بما يتماشى مع نموذج التقييم الشامل لجائزة مصر للتميز الحكومي، والذي يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي: تحقيق الرؤية، والابتكار، والممكنات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في التقييم.

ووجهت عميد صيدلة بني سويف، الشكر والتقدير لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق علي، على الدعم المستمر وتوفير بيئة عمل محفزة على التميز والإبداع، مشيرة إلى أن الكلية تترقب حاليًا الإعلان الرسمي عن الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وسط تطلعات كبيرة لتمثيل جامعة بني سويف بالشكل الذي يليق بتاريخها وسمعتها الأكاديمية العريقة.

