محافظ بني سويف يتفقد لجان امتحانات الإعدادية في يومها الأخير (صور)

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، صباح اليوم الخميس، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة انتظام العملية الامتحانية بمختلف مدارس المحافظة، والاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب في يومهم الأخير.

وأوضح محافظ بني سويف، أن امتحانات الشهادة الإعدادية انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 17 يناير الجاري، وتُختتم اليوم الخميس، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات نحو 68 ألف طالب وطالبة، موزعين على 328 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة تولي هذا الملف أهمية خاصة لما له من تأثير مباشر على مستقبل الطلاب.

وجاءت الجولة بحضور: أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببني سويف، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، حيث شملت الجولة تفقد عدد من اللجان الامتحانية بمدارس مدينة بني سويف، لمتابعة سير الامتحانات والوقوف على مدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة.

وخلال تفقده اللجان، اطمأن محافظ بني سويف، على توافر كافة المتطلبات اللازمة لسير العملية الامتحانية، وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على أداء الطلاب، خاصة في يوم الامتحان الأخير الذي يؤدي فيه الطلاب امتحان مادتي الجبر والإحصاء خلال الفترة الأولى، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الثانية، مشددًا على ضرورة توفير الهدوء والانضباط داخل اللجان.

وأكد المحافظ على الالتزام الكامل بكافة التعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتطبيق الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وضمان نزاهة العملية الامتحانية، مع توفير الدعم اللازم لرؤساء اللجان والملاحظين للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل.

وكيل التعليم: الإمتحانات مّرت دون معوقات تُذكر

من جانبها، أوضحت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة الإدارات التعليمية، لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أية مشكلات طارئة وفقًا للقواعد والقرارات الوزارية المنظمة.

وأضافت وكيل التعليم ببني سويف، أن لجان الامتحانات على مستوى المحافظة جرى تقسيمها إلى قطاعين، حيث يضم القطاع (أ) ومقره مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، 163 لجنة امتحانية في إدارات بني سويف، والفشن، والواسطى، بإجمالي 34 ألفًا و858 طالبًا وطالبة، بينما يضم القطاع (ب) ومقره مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، 165 لجنة في إدارات ناصر، وسمسطا، وإهناسيا، وببا، بإجمالي 33 ألفًا و61 طالبًا وطالبة، مؤكدة انتظام الامتحانات دون معوقات تُذكر.

