وكيل تعليم بني سويف تتابع انتظام امتحانات الإعدادية بمادتي الجبر والكمبيوتر

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، متابعة انتظام سير أعمال آخر أيام امتحانات نصف العام الدراسي بجميع المراحل التعليمية، وذلك في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بضرورة توفير الأجواء المناسبة للطلاب وضمان انتظام وانضباط العملية الامتحانية بكافة اللجان على مستوى المحافظة.

وكيل تعليم بني سويف تتابع إمتحانات الإعدادية

وفي هذا السياق، تابعت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، انتظام سير الامتحانات بمادتي الجبر والكمبيوتر، حيث حرصت على التواجد داخل مركز توزيع الأسئلة، للاطمئنان على سلامة إجراءات تسليم أوراق الأسئلة، ومتابعة خطوط السير الخاصة بنقلها، والتأكد من وصولها إلى مقار اللجان في التوقيتات المحددة، بما يضمن عدم حدوث أي تأخير أو معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

كما واصلت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، متابعتها من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، حيث تم الاطمئنان على انتظام دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكد من توافر الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات في هدوء وانضباط، إلى جانب متابعة التقارير الواردة من غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة، في إطار متابعة دقيقة ومستمرة لسير العملية الامتحانية على مستوى المحافظة.

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية والاحترازية اللازمة لضمان انتظام الامتحانات داخل اللجان، لافتة إلى تأكيدها على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، وتحقيق الانضباط الكامل دون الإخلال بمصلحة الطالب، مع مراعاة تطبيق القواعد بعدالة وحزم حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

غرفة عمليات إمتحانات الإعدادية ببني سويف

واختتمت وكيل الوزارة توجيهاتها لرؤساء اللجان والملاحظين بضرورة الدقة في تنفيذ التعليمات، ومراعاة راحة الطلاب، وتذليل أية معوقات قد تواجههم، مع الالتزام الكامل بما يصدر من تعليمات وزارية وتوجيهات تنفيذية، مؤكدة أن مصلحة الطالب وسلامة العملية التعليمية تأتي على رأس أولويات المديرية.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير والمحافظ، لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى قد تطرأ، بما يضمن توفير مناخ آمن ومستقر للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

68 ألف طالب وطالبة بإمتحانات إعدادية بني سويف

ويؤدي اليوم أكثر من 68 ألف طالب وطالبة آخر أيام امتحانات نصف العام للشهادة الإعدادية، داخل 328 لجنة امتحانية موزعة على مستوى مدن وقرى المحافظة، وسط التزام كامل بالإجراءات والتعليمات المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.