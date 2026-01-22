نقيب صيادلة بني سويف: الصيدليات لا تخضع لقرار النفايات الطبية

18 حجم الخط

أكد الدكتور ياسر شلبي نقيب صيادلة بني سويف، أنه في إطار حرص النقابة على توضيح الحقائق أمام جموع الصيادلة، فقد شارك في اجتماع بهيئة الدواء المصرية، تم خلاله مناقشة عدد من الملفات الجوهرية التي تمس العمل الصيدلي بشكل مباشر، وأسفر الاجتماع عن نتائج مهمة تصب في صالح الصيادلة وتزيل كثيرًا من اللبس الذي أثير خلال الفترة الماضية.

الصيدليات لا تخضع لقرار النفايات الطبية

وأوضح نقيب صيادلة بني سويف، أن الاجتماع شهد تأكيدًا قاطعًا من مسئولي هيئة الدواء المصرية على أن الصيدليات لا يوجد بها نفايات طبية، وأن الأدوية منتهية الصلاحية يتم التعامل معها وفق النظام المعتمد المعروف بـ«الواش أوت» من خلال الإرجاع، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية على أن الصيدليات غير خاضعة تمامًا لقرار النفايات الطبية، وأن هذا القرار يخص فقط بعض المصانع أو المخازن التي ترغب في إنشاء محارق خاصة بها، مع التشديد الكامل على أن الصيدليات ليست معنية بهذا الملف نهائيًا.

وأشار الدكتور ياسر شلبي، إلى أنه فيما يتعلق بمستحقات مرتجعات الواش أوت، فقد تمت الاستجابة لطلب النقيب العام محمد الشيخ، حيث كلف وزير الصحة معاونيه بعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل يضم غرفة صناعة الدواء، وممثلي شركات التوزيع، ونقابة الصيادلة، وذلك لمراجعة موقف المصانع التي بدأت بالفعل في سداد قيمة المرتجعات، وتلك التي تأخرت، مع البدء في اتخاذ إجراءات خصم قيمة الواش أوت من مطالبات الصيادلة، ووضع آلية واضحة ومُلزمة لضمان حقوق الصيدلي.

لا تهاون في حقوق أعضاء نقابة الصيادلة

وأضاف نقيب الصيادلة في بني سويف، أن الاجتماع تناول أيضًا قرار التركيبات الصيدلية، موضحًا أن النقابة العامة لصيادلة مصر أصدرت بيانًا رسميًا أكدت فيه أن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم (868) لسنة 2025 لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولا تخضع لأحكامه، بما يزيل أي التباس لدى الصيادلة، كما تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية لمراجعة الصياغة بشكل كامل.

وأكد نقيب صيادلة محافظة بني سويف، أن النقابة العامة والنقابات الفرعية حريصة على التعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة، مشددًا على أن الدفاع عن كرامة المهنة وحقوق أبنائها واجب لا تهاون فيه، وأن أي قرار يمس الصيدلي سيتم التعامل معه بمسئولية وشفافية كاملة.

