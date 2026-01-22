18 حجم الخط

بدأت الجهة المنفذة لأعمال الإحلال والتجديد في اتخاذ الإجراءات التنفيذية وبدء أعمال الهدم بموقع مستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف، وذلك تمهيدًا لإقامة مستشفى جديد وفق أحدث المعايير الطبية، في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بني سويف يتابع إحلال وتجديد مستشفى سمسطا

ويأتي ذلك في ضوء متابعة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، للمشروعات الصحية الجارية، حيث ناقش مع الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، الموقف التنفيذي لإجراءات تسليم الموقع وبدء الأعمال، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للمشروع، مع التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ دون الإخلال بمعايير الجودة.

بدء أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمسطا ببني سويف

وشدد محافظ بني سويف، على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال، والالتزام بأعلى المواصفات الفنية والطبية، بما يضمن إنشاء مستشفى حديث قادر على تقديم خدمات صحية متكاملة تليق بأهالي مركز سمسطا والقرى التابعة له.

وأشاد المحافظ، بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة والسكان، بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لمحافظات الجمهورية، من خلال تنفيذ مشروعات صحية كبرى وتطوير البنية التحتية للمستشفيات، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

2 مليار جنيه لإحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة ببني سويف، أنه جرى تسليم موقع مستشفى سمسطا المركزي إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، تمهيدًا لبدء أعمال الهدم والإحلال والتجديد الشامل، وذلك تحت إشراف ومتابعة المحافظة، وبحضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، واللواء أسامة يونس رئيس مركز ومدينة سمسطا، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الجهات المعنية.

بدء أعمال إحلال وتجديد مستشفى سمسطا ببني سويف

وأشار وكيل صحة بني سويف، إلى أن مشروع إحلال وتجديد مستشفى سمسطا المركزي يُعد من أكبر المشروعات الصحية التي يتم تنفيذها بالمحافظة خلال عام 2026، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه، ويتضمن إنشاء مستشفى جديد بسعة 260 سريرًا، يضم مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، والحضّانات، وفق أحدث النظم العالمية.

وأكد أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بمركز سمسطا، وسيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات المجاورة، وتقليل انتقال المرضى خارج المركز لتلقي العلاج، بما يحقق عدالة توزيع الخدمات الصحية داخل المحافظة.

