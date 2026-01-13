تصعيد 5 طلاب بجامعة بني سويف لنهائيات مهرجان إبداع للفنون التشكيلية

الثلاثاء 13 يناير 2026
 أعلن الدكتور طارق علي رئيس جامعة بني سويف، عن تصعيد 5 طلاب من منتخب الفنون التشكيلية بالجامعة للتصفيات النهائية في مهرجان "إبداع 14" لشباب الجامعات، والذي تُنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور حماده محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والكابتن محمد فاروق مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبمتابعة إدارة النشاط الفني.

مهرجان إبداع للفنون التشكيلية بالإسكندرية

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، أن وصول طلاب جامعة بني سويف لمنصات التحكيم النهائية يعكس حجم الدعم الذي توليه الجامعة للمواهب الشابة، مؤكدًا أن المهرجان يعد من أهم المحافل الثقافية والفنية التي تساهم في صقل شخصية الطلاب وبناء وعيهم القومي. 

وأشار إلى أن الجامعة تفخر بطلابها المصعدين وهم: أحمد شوقي سيد، وأماسي حسين طه في مجال النحت، وحربي ربيع محمد، وآية عباس حسن في مجال التصوير الزيتي، ويوسف عادل عبد العظيم في مجال الجرافيك، متمنيًا لهم التوفيق في مرحلة التحكيم النهائية التي ستُقام في الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري.

تصعيد 5 طلاب من جامعة بني سويف 

من جانبه، أعرب الدكتور حماده محمد، عن سعادته بهذا المستوى المشرف، لافتًا إلى أن المسابقة نُفذت في البداية على مستوى الجامعة وتم تصعيد 15 عملًا للمشاركة، حيث قامت لجنة متخصصة تضم الدكتور محمد ماضي، أستاذ النحت الميداني والتشكيل الفراغي، بتحكيم الأعمال بدقة لاختيار الأفضل لتمثيل الجامعة في هذا المحفل القومي الكبير.

وفي سياق متصل، أكد الكابتن محمد فاروق، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أن الإدارة لا تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانات لمنتخب الفنون التشكيلية، مشيدًا بدور إدارة النشاط الفني في رعاية المبدعين ومتابعة تدريباتهم وتجهيز أعمالهم الفنية بما يليق باسم جامعة بني سويف، لضمان المنافسة بقوة وحصد المراكز الأولى في المرحلة النهائية بالإسكندرية.

