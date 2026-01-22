محافظ بني سويف يتابع ختام امتحانات الإعدادية بمادتي الجبر والكمبيوتر

18 حجم الخط

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية التعليم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 - 2026.

وكانت قد انطلقت الامتحانات السبت الماضي، وتختتم اليوم الخميس، بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، موجهًا بتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ختام امتحانات الإعدادية ببني سويف

وأوضح محافظ بني سويف، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ ما يقرب من 68 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 328 لجنة فرعية بمختلف مدارس وإدارات المحافظة، وسط التزام كامل بكافة القواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من الانضباط داخل اللجان وعدم وجود أية معوقات قد تؤثر على سير الامتحانات.

من جانبها، أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، متابعتها لسير الامتحانات، والذي شهد أداء نحو 68 ألف طالب وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية العامة والمهنية الإمتحان بمادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، داخل اللجان بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

الدقة في توزيع أوراق الأسئلة

وأضافت وكيل تعليم بني سويف، أنها تابعت، من خلال غرفة العمليات بالمديرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إجراءات تسليم أوراق الأسئلة، واطمأنت من خلال غرفة العمليات المركزية على وصولها في المواعيد المحددة، وانتظام عمل اللجان، وحسن سير الامتحانات دون أية مشكلات، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة، والدقة في توزيع أوراق الأسئلة، والانضباط داخل اللجان، إلى جانب توفير سبل الراحة اللازمة للطلاب.

وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، على الحظر التام لاصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين، تنفيذًا للتعليمات الوزارية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفة، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق العدالة بين جميع الطلاب.

المتابعة الميدانية لكافة لجان الامتحانات

وفي ختام متابعتها، أكدت وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، حرص المديرية على المتابعة الميدانية لكافة لجان الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار الساعة لتلقي أية شكاوى أو ملاحظات والتعامل معها فورًا بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على انتظام العملية التعليمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.