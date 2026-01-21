القومي للطفولة والأمومة: نعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)، وذلك في إطار تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة في مجالات دعم وتمكين الفتيات، وتبادل أفضل الممارسات ذات الصلة.

ورحّبت الدكتورة سحر السنباطي بوفد الوكالة الكورية، مستعرضةً جهود المجلس ودوره وفقًا لقانون إعادة تنظيمه رقم 182 لسنة 2023، مؤكدةً أن المجلس القومي للطفولة والأمومة الآلية الوطنية المعنية بوضع السياسات العامة وحماية حقوق الطفل والأم، واقتراح السياسات والخطط القومية المتعلقة بالطفولة والأمومة، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

كما أوضحت أبرز اختصاصات المجلس، وفي مقدمتها إعداد ومتابعة الاستراتيجيات الوطنية لحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال والإهمال، إلى جانب دمج منظور حقوق الطفل والأم في السياسات والبرامج التنموية على المستويين الوطني والمحلي.

وأكدت السنباطي جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم وتمكين الفتيات، والوفاء بالتزاماته نحو توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن مشاركتهن الكاملة والفاعلة في المجتمع، من خلال تبنّي نهج متكامل يرتكز على محوري الحماية والوقاية، وتفعيل منظومات حماية شاملة ومتكاملة، بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات الشريكة.

إنشاء الوحدة المجمعة لخدمات المرأة والفتاة

وأعربت عن سعادتها بالشراكة في إنشاء الوحدة المجمعة لخدمات المرأة والفتاة، والتي تهدف إلى تقديم دعم متكامل وضمان حصول الفتيات والأطفال على حزمة شاملة من الخدمات اللازمة.

ومن جانبه، استعرض صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، منظومة حماية الطفل وآليات تلقي البلاغات المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال، ولا سيما الفتيات، والدور الهام الذي يقوم به خط نجدة الطفل (16000) كآلية وطنية للإبلاغ والتدخل في حالات الخطر، فضلًا عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة التدخل وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأطفال المعرضين للخطر. كما أشار إلى التنسيق المستمر والتعاون الوثيق مع النيابة العامة، ممثلة في «مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين» بمكتب النائب العام، وجهودهم الحثيثة في دعم الأطفال المعرضين للخطر.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة هناء السيد، مدير برنامج صحة الفتيات، جهود المجلس في دعم مشاركة الأطفال من خلال تنفيذ مبادرات تمكين الأطفال والفتيات، من بينها المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوّي»، التي تُنفذ تحت رعاية الدكتورة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، ومبادرة تمكين الطفل «بكرة بينا»، وبرلمان الطفل المصري، فضلًا عن التوسع في إنشاء فروع للمجلس بعدد من المحافظات لتفعيل دوره والوصول إلى الفئات المستهدفة.

تقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال وأسرهم، لا سيما الأطفال

كما استعرضت إنشاء وحدة الطفل الآمن، التي تختص بتقديم رعاية شاملة ومتكاملة للأطفال وأسرهم، لا سيما الأطفال الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال العنف النفسي أو الجسدي، من خلال تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي، والإحالة الطبية عند الحاجة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتطرقت كذلك إلى مبادرة «غزل بنات» الهادفة إلى القضاء على زواج الأطفال، والتي تسعى إلى تمكين الفتيات اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تدريبهن على بعض الحرف التراثية ورفع وعيهن بحقوقهن، بالإضافة إلى مبادرة «حاضنة المشروعات» التي تستهدف دعم وتمكين السيدات اقتصاديًا عبر التدريب على إدارة المشروعات وريادة الأعمال والتسويق.



ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد بجهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مجال دعم وتمكين الفتيات، وما ينفذه من مبادرات وبرامج متكاملة تعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات في حماية حقوق الفتيات وتعزيز مشاركتهن المجتمعية والاقتصادية، مثمنين الدور المحوري الذي يقوم به المجلس في تبنّي نهج شامل يجمع بين الحماية والوقاية والتمكين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات، ويعزز من فرص استدامة هذه الجهود من خلال الشراكات المؤسسية الفاعلة.

