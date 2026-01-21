الغمراوي: تصدير الدواء المصري إلى 147 دولة بقيمة 1.3 مليار دولار في 2025

18 حجم الخط

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في ورشة العمل التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الطبية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز الصادرات الدوائية وفتح أسواق جديدة أمام المستحضرات الطبية المصرية، وتعزيز تنافسية الدواء المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

دعم التصدير والتغلب على التحديات التي تواجه شركات التصدير

تناول الاجتماع عددًا من المحاور المهمة المرتبطة بآليات دعم التصدير والتغلب على التحديات التي تواجه شركات التصدير، حيث استعرض الدكتور علي الغمراوي أبرز إنجازات هيئة الدواء المصرية في ملف الصادرات الدوائية، والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأكد الغمراوي حرص الهيئة على تذليل العقبات التنظيمية أمام الشركات المصدّرة، وتطوير منظومة العمل الرقابي وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في جودة وأمان وفاعلية الدواء المصري.

وأضاف أن هيئة الدواء المصرية تعمل وفق رؤية استراتيجية تستهدف دعم الصادرات باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتعزيز نمو القطاع الدوائي، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الأطر التنظيمية، وتيسير إجراءات التسجيل والاعتماد، بما يتماشى مع متطلبات الأسواق الدولية المختلفة، ويسهم في تمكين الشركات المصرية من التوسع الخارجي وتحقيق نفاذ مستدام للدواء المصري.

زيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الدوائية الوطنية

كما تم خلال الاجتماع استعراض دور مذكرات التفاهم والتعاون الدولي كأحد المحاور الرئيسية لدعم نفاذ المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز الشراكات مع الجهات التنظيمية المناظرة بالدول المختلفة، بما يدعم زيادة الصادرات وفتح آفاق جديدة أمام الصناعة الدوائية الوطنية.

وقال الغمراوي إن الصادرات الدوائية شهدت نموا خلال الفترة السابقة ليصل عدد الدول التي يتم التصدير لها إلى 147 دولة ليصل إجمالي الصادرات خلال 2025 إلى ١,٣ مليار دولار، بنمو يقدر بما يزيد على ٢٠%.

وتؤكد هيئة الدواء المصرية استمرار التعاون والتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الطبية وكافة الشركاء المعنيين، دعمًا للصناعة الدوائية الوطنية، وتعظيمًا لفرص التصدير، وبما يسهم في تعزيز مكانة الدواء المصري إقليميًا ودوليًا، وفقًا لأعلى المعايير التنظيمية المعتمدة.

