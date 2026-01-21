الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

هيئة الدواء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية عبر منظومة اليقظة الدوائية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
أكدت هيئة الدواء المصرية أهمية دور اليقظة الدوائية في حماية صحة المواطنين، من خلال متابعة أحدث التطورات الدوائية، ورصد ومراقبة الأعراض الجانبية المحتملة للأدوية، سواء كانت مدونة أو غير مدونة في النشرة الداخلية.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية 


وأوضحت هيئة الدواء المصرية  أن الإبلاغ عن أي أعراض جانبية يساهم في تحسين مستوى الأمان الدوائي، ودعم اتخاذ القرارات التنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والفعال للأدوية المتداولة في السوق المصري.


ودعت الهيئة المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية إلى التواصل مع إدارة اليقظة الدوائية عبر القنوات الرسمية التالية 
الموقع الإلكتروني والخط الساخن 15301
 

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية يمثل خطوة أساسية نحو منظومة صحية أكثر أمانا، مشددة على أن اليقظة الدوائية ليست مجرد إجراء رقابي، بل شراكة مجتمعية لحماية صحة الجميع.

واليقظة الدوائية من الركائز الأساسية في منظومة الرعاية الصحية الحديثة، إذ تهدف إلى ضمان سلامة المرضى من خلال رصد، وتقييم، وفهم، والوقاية من الآثار الجانبية أو المشكلات المرتبطة باستخدام الأدوية.


ومع التوسع في إنتاج الأدوية وتعدد أشكالها واستخدامها على نطاق واسع، ازدادت الحاجة إلى أنظمة فعالة ترصد المخاطر المحتملة وتتعامل معها مبكرًا.


وتعرف منظمة الصحة العالمية، اليقظة الدوائية بأنها تهتم بالكشف عن الآثار الضارة أو أي مشكلات أخرى متعلقة بالأدوية، وتقييمها، وفهمها، والوقاية منها.
ولا يقتصر دورها على متابعة الأعراض الجانبية فقط، بل يشمل أيضا:
أخطاء الاستخدام الدوائي
التفاعلات بين الأدوية
مشاكل الجودة والتخزين
إساءة الاستخدام أو الإفراط في الجرعات
ضعف الفعالية في بعض الحالات

الجريدة الرسمية