خالد عبد الغفار يشهد إطلاق مبادرة «منحة علماء المستقبل» لدعم النوابغ

إطلاق المبادرة الوطنية
إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات
 شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية «منحة علماء المستقبل»، وذلك في احتفالية أقيمت بجامعة القاهرة.

جاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة انتصار السيسي، قرينة  رئيس الجمهورية، وبحضور وتشريف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار، منهم: حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

الاستثمار في رأس المال البشري

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية المستدامة وبناء اقتصاد المعرفة والابتكار.

وأشار إلى أن «منحة علماء المستقبل» تقدم دعمًا شاملًا للطلاب المتفوقين، من خلال منح دراسية كلية وجزئية تخفف الأعباء المالية، وتمكنهم من التفرغ للتميز الأكاديمي والبحثي، إلى جانب برامج تنمية المهارات، دعم البحث العلمي، وربط التعليم بسوق العمل، وذلك بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري وعدد من الجهات الوطنية.

الصحة: مصر الأولى عالميًا فى معدلات الولادة القيصرية

الصحة: انخفاض وفيات مرضى السكري 13% وخطة للتوسع في تصنيع الإنسولين محليًا

وأكد المتحدث أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية النابغين والموهوبين كثروة وطنية استراتيجية، معتبرًا المبادرة خطوة رئيسية نحو ترسيخ تكافؤ الفرص التعليمية، وإعداد جيل من العلماء والقادة القادرين على قيادة مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

