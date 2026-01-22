الخميس 22 يناير 2026
ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية جديدة

ارتفعت أسعار النفط اليوم بعدما تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية في إطار مساعيه للسيطرة على جرينلاند ما قلص من احتمال اندلاع حرب تجارية بين أمريكا وأوروبا.

وزاد خام "برنت" بنسبة 0.15% إلى 65.34 دولار للبرميل، بحلول الساعة 02:25 بتوقيت جرينتش.

كما صعد خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.23% إلى 60.76 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود بأكثر من 1.5% يوم الثلاثاء وأكثر من 0.4% أمس الأربعاء، بعد أن علقت كازاخستان العضو في مجموعة "أوبك+" الإنتاج في حقلين نفطيين يوم الأحد بسبب مشاكل في توزيع الكهرباء.

واستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء استخدام القوة، وأشار إلى أن اتفاقا يلوح في الأفق لإنهاء النزاع حول المنطقة الدنماركية والذي يهدد بأعمق توتر في العلاقات عبر الأطلسي منذ عقود.

وقال ترامب أمس الأربعاء أيضا إنه يأمل ألا يكون هناك المزيد من العمل العسكري الأمريكي في إيران، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة ستتحرك إذا استأنفت طهران برنامجها النووي.

وذكرت مصادر في السوق أمس الأربعاء نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وقالت المصادر: إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 3.04 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 يناير 2026.

وأضافت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت 6.21 مليون برميل، في حين انخفضت مخزونات نواتج التقطير 33 ألف برميل.

وقال المحلل لدى "هايتونج فيوتشرز" يانغ آن إن "مخزونات الخام المرتفعة تحد من تحقيق المزيد من المكاسب في أسعار النفط في سوق متخمة بالمعروض".

