الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة الصيادلة: قرار التركيبات الصيدلية لا يسري على الصيدليات العامة

نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة
18 حجم الخط

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أنه  فور صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم على التركيبات الصيدلية، قامت النقابة بالتواصل الفوري مع  الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية والذي أكد على أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولا تخضع لأحكام هذا القرار، ومن ثم إزالة أي التباس لدى الزملاء الصيادلة.

الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي

أشارت نقابة الصيادلة أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغة بشكل كامل.

أكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية حرصهما الدائم على الصالح العام لصيادلة مصر، والتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة.

كان قد رحب المركز المصري للحق في الدواء بقرار هيئة الدواء المصرية المتعلق بتنظيم عمل التركيبات الصيدلية داخل الصيدليات، والذي لاقى استجابة واسعة من منظمات المجتمع المدني، باعتباره خطوة  تعزز من إتاحة الدواء.

وأوضح المركز المصري للحق في الدواء أن هذا التوجه يتماشى مع قانون مزاولة المهنة، شريطة تطبيقه وفق اشتراطات فنية ومواصفات دقيقة تضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير العالمية هو الضمان الحقيقي لنجاح المنظومة.

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفيات القاهرة: استبعاد مدير مستشفى حلوان لضعف الإشراف

محافظ دمياط يتابع موقف مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان الجديد

وأضاف أن هذه الخطوة رصيد إيجابي جديد يضاف إلى هيئة الدواء المصرية، خاصة بعد حصولها على الاعتماد الثالث من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب توطين عدد كبير من الأصناف الدوائية بدلًا من استيرادها، وهو ما يعتبر إنجازا مهما على طريق الاكتفاء الذاتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء الدكتور علي الغمراوي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية النقابة العامة لصيادلة مصر النقابة العامة لصيادلة المستحضرات الصيدلية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء تركيب المستحضرات الصيدلية رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي قرار رئيس هيئة الدواء المصرية نقابة الصيادلة مستحضرات الصيدلية

مواد متعلقة

القومي للطفولة والأمومة: نعمل على توفير بيئة آمنة وداعمة للفتيات

هيئة الدواء تدعو المواطنين للإبلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية عبر منظومة اليقظة الدوائية

تغييرات جذرية في الهرم الغذائي، لماذا تراجعت النشويات وتصدرت الدهون والبروتين؟

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفيات القاهرة: استبعاد مدير مستشفى حلوان لضعف الإشراف

خالد عبد الغفار يشهد إطلاق مبادرة «منحة علماء المستقبل» لدعم النوابغ

مضاعفات خطرة بالكبد، معهد التغذية تحذر من الإفراط في العيش الأبيض

بروتين ونشويات وفيتامينات وألياف، معهد التغذية يطرح وجبة صحية متكاملة بـ150 جنيها

الصحة: انخفاض وفيات مرضى السكري 13% وخطة للتوسع في تصنيع الإنسولين محليًا
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، تعادل سلبي بين نيوم والاتفاق في الشوط الأول بمشاركة أحمد حجازي

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

ارتفاع الروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

انخفاض ملحوظ في سعر كرتونة البيض ببورصة الدواجن اليوم الأربعاء

محافظ القاهرة يستقبل سفير الأردن لبحث التعاون المشترك

دوري أبطال أوروبا، تعادل 1/1 بين جالاتا سراي وأتلتيكو مدريد في الشوط الأول

السيسي: رعاية ترامب لتسوية أزمة سد النهضة تفتح آفاقًا جديدة لانفراجة مرتقبة

إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 في عدد من المحافظات

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

طن الصويا يرتفع 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عمرو الورداني: شعبان شهر رفع الأعمال وصيامه يعزز قبول الطاعات

حدثت في شعبان، قصة حادثة الإفك كما روتها السيدة عائشة بالبخاري

ما حكم قص الأظافر ليلًا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية