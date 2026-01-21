نقابة الصيادلة: قرار التركيبات الصيدلية لا يسري على الصيدليات العامة

18 حجم الخط

أكدت النقابة العامة لصيادلة مصر أنه فور صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 868 لسنة 2025، الخاص بفرض رسوم على التركيبات الصيدلية، قامت النقابة بالتواصل الفوري مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية والذي أكد على أن القرار لا يسري على الصيدليات العامة بوضعها الحالي، ولا تخضع لأحكام هذا القرار، ومن ثم إزالة أي التباس لدى الزملاء الصيادلة.

الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي

أشارت نقابة الصيادلة أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة القرار والدليل التنظيمي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن النقابة العامة والنقابات الفرعية وهيئة الدواء المصرية، لمراجعة الصياغة بشكل كامل.

أكدت النقابة العامة والنقابات الفرعية حرصهما الدائم على الصالح العام لصيادلة مصر، والتعاون المستمر مع مؤسسات الدولة بما يحفظ حقوق الصيادلة.

كان قد رحب المركز المصري للحق في الدواء بقرار هيئة الدواء المصرية المتعلق بتنظيم عمل التركيبات الصيدلية داخل الصيدليات، والذي لاقى استجابة واسعة من منظمات المجتمع المدني، باعتباره خطوة تعزز من إتاحة الدواء.

وأوضح المركز المصري للحق في الدواء أن هذا التوجه يتماشى مع قانون مزاولة المهنة، شريطة تطبيقه وفق اشتراطات فنية ومواصفات دقيقة تضمن الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن الالتزام بالمعايير العالمية هو الضمان الحقيقي لنجاح المنظومة.

وأضاف أن هذه الخطوة رصيد إيجابي جديد يضاف إلى هيئة الدواء المصرية، خاصة بعد حصولها على الاعتماد الثالث من منظمة الصحة العالمية، إلى جانب توطين عدد كبير من الأصناف الدوائية بدلًا من استيرادها، وهو ما يعتبر إنجازا مهما على طريق الاكتفاء الذاتي.

