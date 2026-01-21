الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

بعد اعتراض الصيادلة، هيئة الدواء تعقد اجتماعًا موسعا لتوضيح قرار "التركيبات الصيدلية"

د.على الغمراوي
د.على الغمراوي
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا هاما لتوضيح الدليل التنظيمي الخاص بقواعد وإجراءات واشتراطات مزاولة نشاط صيدليات تركيب المستحضرات الصيدلية والقاء الضوء على التركيبات المقصود بها القرار، وذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أطر التعاون البناء، وتبادل الخبرات في الحوار المجتمعي مع مختلف الجهات المعنية بالقطاعين الدوائي والصيدلي.

 

تنظيم الممارسة المهنية وحماية صحة المواطنين



شارك في الاجتماع الدكتور تامر الحسيني نائب رئيس الهيئة، والنائب كريم بدر حلمي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو مجلس ادارة النقابة العامة للصيادلة، إلى جانب عدد من نقباء الصيادلة الفرعيين، بما يعكس أهمية الموضوع المطروح وارتباطه المباشر بتنظيم الممارسة المهنية وحماية صحة المواطنين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها استعراض وتوضيح محاور تطبيق الدليل التنظيمي، والاستماع إلى الآراء المختلفة للتطبيق من الشركاء بما يسهم فى المرونة المطلوبة لتطوير نشاط التركيبات الصيدلية، بما يسهم في الخروج برؤية متكاملة ومتوازنة تدعم تنظيم المهنة، وتضمن توفير المستحضرات الصيدلية الدستورية بجودة عالية، ووفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة.
 

مواكبة المستجدات العلمية والتشريعية على المستويين المحلي والدولي



ويأتي هذا الاجتماع في إطار استمرار نهج هيئة الدواء المصرية القائم على الشفافية والحوار المجتمعي، وانفتاحها الدائم على كافة الرؤى والمقترحات البناءة، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية للمنظومة الدوائية الوطنية، ومواكبة المستجدات العلمية والتشريعية على المستويين المحلي والدولي.

ومن جانبهم، ثمن الحضور النهج التشاركي والشفاف الذي تتبناه هيئة الدواء المصرية، من خلال فتح قنوات حوار مباشر مع مختلف الأطراف المعنية، سواء التشريعية أو المهنية، مؤكدين أن هذا النهج يعكس إرادة حقيقية للاستماع إلى جميع الآراء، والعمل على بلورة حلول تنظيمية عملية تواكب التطورات، وتسهم في الارتقاء بمستوى الممارسة الصيدلية.


وانتهي الاجتماع إلي التوافق علي إعادة صياغة بعض النقاط بالدليل التنظيمي للقرار للتأكيد علي أن الصيدليات بشكلها الحالي لا تخضع لأحكام هذا القرار، ومن ثم إزالة أي التباس لدي الزملاء الصيادلة، وتم التوافق علي أن تشكل النقابة العامة لجنة مصغرة من النقباء الفرعيين لموافاة هيئة الدواء المصرية بمرئياتها في هذا الشأن بما يحقق الصالح العام
 

نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفيات القاهرة: استبعاد مدير مستشفى حلوان لضعف الإشراف

الصحة: مصر الأولى عالميًا فى معدلات الولادة القيصرية


يأتي الاجتماع ضمن الجهود الوطنية المستمرة التي تبذلها هيئة الدواء المصرية لتطوير القطاع الدوائي، والارتقاء بمستوى الخدمات الدوائية المقدمة للمواطن المصري

الجريدة الرسمية