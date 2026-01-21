الأربعاء 21 يناير 2026
نائب وزير الصحة في جولة مفاجئة بمستشفيات القاهرة: استبعاد مدير مستشفى حلوان لضعف الإشراف

د.عمرو قنديل
قام الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة تفقدية مفاجئة لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة القاهرة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواجد الميداني، التواصل المباشر مع الفرق الطبية والمواطنين، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة.

بدأت الجولة بمستشفى حلوان العام، حيث تفقد نائب الوزير العيادات الخارجية، عيادة الأسنان، المعمل، قسم الأطفال، الأشعة، الغسيل الكلوي، والرعاية المركزة. 

سرعة توفير كراسي انتظار للمرضى، استغلال المساحات لتقليل التزاحم

وجه بسرعة توفير كراسي انتظار للمرضى، استغلال المساحات لتقليل التزاحم، زيادة عدد الأطباء، وإنشاء فريق خدمة مواطنين لتوجيه ومساعدة المترددين. 

كما أوصى بنقل عيادة نفقة الدولة إلى مكان مناسب يتناسب مع معدل التردد، وزيادة التدخلات بعيادة الأسنان، وإصلاح الأجهزة المعطلة، مع التأكيد على متابعة التحاليل بالغسيل الكلوي، توافر فصائل الدم، والحفاظ على النظافة.

وتلاحظ ضعف المتابعة الطبية للأطفال المحجوزين، وسوء النظافة بقسم الأشعة، فأوصى نائب الوزير باستبعاد مدير المستشفى لضعف الإشراف والمتابعة، والتحقيق مع مدير العيادات، مشرفة العيادات الخارجية، ومسئول الجودة لتقصيرهم في الإشراف.

تفقد عيادات الجلدية التخصصية

ثم انتقل إلى مستشفى الحوض المرصود، حيث تفقد عيادات الجلدية التخصصية، الصيدلية، أعمال الميكنة والتحول الرقمي، ومعمل التحاليل. لاحظ توقف منظومة التحول الرقمي منذ حوالي ستة أشهر، فعلى الفور تواصل مع اللواء عمرو عايد، مساعد الوزير للتحول الرقمي، لمتابعة استكمال المنظومة فورًا.

وأكد على توافر الكواشف، متابعة حالات الأمراض المعدية بالتنسيق مع الترصد والوقائي، وتوجيه الشكر لمدير المستشفى والفريق.

واختتم الجولة بمستشفى المنيرة العام، متفقدًا الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، الرعاية المركزة، رعاية القلب، الأقسام الداخلية، والأطفال المبسترين. 

اطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات، واستمع إلى شكاوى المرضى والمرافقين، وأثنى على أداء قسم الأطفال المبسترين.

وأوصى بزيادة معدل العمليات الجراحية الكبرى، الالتزام بسياسة صرف المضادات الحيوية، المتابعة الدقيقة لفحوصات المرضى، وتوقيع خصم على الشركة المسئولة عن النظافة لسوء مستواها في بعض الأقسام.

