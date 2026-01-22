الخميس 22 يناير 2026
صحة ومرأة

احذري، نقص البوتاسيوم يعرضك لمشاكل بالقلب والأعصاب

البوتاسيوم
البوتاسيوم
البوتاسيوم من المعادن المهمة التى يجب أن يحصل عليها يوميا لتقوية العضلات والحفاظ على صحة القلب وانتظام معدلات ضغط الدم.

ونقص البوتاسيوم يسبب أعراضا عديدة، قد يجهلها العديد من الرجال والنساء دون وعى منهم أن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مخاطر عديدة.

ويقول الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، إن نقص البوتاسيوم في الجسم له مخاطر صحية متعددة، وقد تكون بسيطة في البداية ثم تصبح خطيرة إذا لم تعالج، لأن البوتاسيوم عنصر أساسي لعمل العضلات والأعصاب والقلب.

مخاطر وأعراض نقص البوتاسيوم 

وأضاف ممدوح، أن البوتاسيوم معدن مهم يساعد في تنظيم ضربات القلب، ونقل الإشارات العصبية، وانقباض العضلات، وتوازن السوائل وضغط الدم، ومن مخاطر وأعراض نقص البوتاسيوم بالجسم:-

  • عدم انتظام ضربات القلب، وتسارع أو بطء النبض، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى توقف القلب نادر لكنه خطير.
  • ضعف العضلات وتشنجاتها، حيث الشعور بالتعب العام والإرهاق، وتشنجات وآلام بالعضلات، وضعف في الساقين أو الذراعين، وفي الحالات المتقدمة قد يحدث شلل مؤقت.
  • مشاكل الجهاز الهضمي، مثل إمساك شديد، أو بطء حركة الأمعاء، أو انتفاخ وآلام بالبطن.
  • اضطرابات الجهاز العصبي، مثل تنميل في الأطراف، ووخز أو إحساس بالحرقان، وصعوبة التركيز، وتقلبات مزاجية.
  • مشاكل التنفس في الحالات الشديدة، مثل ضعف عضلات التنفس، والشعور بضيق في النفس.
  • ارتفاع ضغط الدم، ونقص البوتاسيوم قد يزيد من احتباس الصوديوم، ويرفع ضغط الدم على المدى الطويل.
مخاطر نقص البوتاسيوم 
مخاطر نقص البوتاسيوم 

أسباب نقص البوتاسيوم

وتابع، أن من أسباب نقص البوتاسيوم بالجسم:-

  • الإسهال أو القيء المتكرر
  • التعرق الشديد دون تعويض
  • استخدام مدرات البول
  • سوء التغذية
  • الإفراط في شرب القهوة أو المشروبات الغازية
  • بعض الأمراض مثل أمراض الكلى واضطرابات الغدة الكظرية
  • والفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص البوتاسيوم هم مرضى القلب، ومرضى الضغط، وكبار السن، ومن يتبعون حميات قاسية، والحوامل أحيانا.

نصائح للوقاية من نقص البوتاسيوم 

وأوضح الدكتور أيمن ممدوح أخصائي التغذية العلاجية، أنه للوقاية من نقص البوتاسيوم، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

  • تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، والبرتقال، والبطاطس، والسبانخ، والأفوكادو، والطماطم، والتمر.
  • شرب الماء بانتظام.
  • عدم تناول مدرات البول دون استشارة طبية.
  • إجراء تحليل بوتاسيوم عند الشعور بالأعراض.
  • لا ينصح بتناول مكملات البوتاسيوم دون استشارة الطبيب، لأن زيادته أيضا خطيرة خاصة لمرضى الكلى.
أعراض نقص فيتامين د عند النساء وأسباب نقصه

أعراض نقص الحديد عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية

