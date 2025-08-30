دراسة حديثة: البوتاسيوم والزنك والصوديوم معادن تحارب الاكتئاب وتُعزز الصحة النفسية

أظهرت دراسة علمية حديثة أن بعض المعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم والزنك، قد تلعب دورًا محوريًا في تقليل خطر الإصابة بـالاكتئاب. الدراسة التي نُشرت في مجلة "Nutrients" تُسلط الضوء على أهمية النظام الغذائي كأداة وقائية وعلاجية مساعدة في مواجهة الاكتئاب، الذي يُصيب نحو 5% من سكان العالم البالغين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

علاقة المعادن بالصحة العقلية

لطالما ربطت الأبحاث السابقة بين نمط الحياة الصحي وتناول أطعمة معينة، مثل الأسماك الدهنية والخضراوات الورقية، بانخفاض معدلات الاكتئاب. وتأتي هذه الدراسة لتعمق هذا الفهم، حيث قام باحثون من جامعة دونغ-أ في كوريا الجنوبية بتحليل بيانات أكثر من 22 ألف مشارك من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في كوريا (KNHANES) والولايات المتحدة (NHANES).

ركز الباحثون على سبعة معادن حيوية لوظائف الدماغ والناقلات العصبية والالتهاب العصبي، وهي: الصوديوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والكالسيوم.

وعن أهمية البحث، قال الدكتور مينكوك سون، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة دونغ-أ والمؤلف المراسل للدراسة: "تُشكل اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب، عبئًا عالميًا كبيرًا. النظام الغذائي هو عامل قابل للتعديل، ويمكن استهدافه للوقاية والعلاج المساعد. إن فهم كيفية تأثير مكونات غذائية محددة على الصحة النفسية يمكن أن يوفر استراتيجيات منخفضة المخاطر ومتاحة على نطاق واسع".

البوتاسيوم في الصدارة

أسفرت نتائج الدراسة عن اكتشاف مهم: المشاركون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذين لديهم مستويات أعلى من البوتاسيوم كانوا الأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأكد سون: "برز البوتاسيوم كعامل وقائي مشترك ضد الاكتئاب في كلا المجتمعين، على الرغم من اختلاف العادات الغذائية". وأضاف أن هذا الارتباط المستقر "يدعم استراتيجيات الصحة العامة لتشجيع اتباع أنظمة غذائية غنية بالبوتاسيوم كجزء من جهود الوقاية من الاكتئاب".

تباين النتائج بين الكوريين والأمريكيين

كشفت الدراسة عن اختلافات مثيرة للاهتمام بين المجموعتين. فبين المشاركين الكوريين فقط، ارتبطت المستويات المرتفعة من الصوديوم بانخفاض خطر الاكتئاب، وهو ما يرجحه سون إلى الأنماط الغذائية الثقافية في كوريا، حيث يكثر تناول الأطباق الغنية بالصوديوم من الأطعمة المخمرة.

أما بين المشاركين الأمريكيين، فقد كان الزنك هو المعدن الآخر المرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالاكتئاب، ويعزو سون هذا إلى أن تناول الزنك من مصادر البروتين الحيواني في الولايات المتحدة قد يلعب دورًا أكبر في المسارات الكيميائية العصبية المرتبطة بالاكتئاب.

كيف تزيد من تناول البوتاسيوم؟

يعد البوتاسيوم من العناصر الغذائية التي لا يستهلكها الناس بشكل كافٍ، ويرتبط ذلك بنقص تناول الفواكه والخضراوات.

والبوتاسيوم يعمل مع معادن أخرى مثل المغنيسيوم والفيتامينات لدعم وظائف الجسم، موضحةً أن "البوتاسيوم يوازن مستويات السوائل في الخلايا، ويساعد في انقباض العضلات، وينقل الإشارات العصبية في الدماغ".

وتتراوح التوصيات اليومية من البوتاسيوم بين 2600 و3400 ملج يوميًا، حسب الجنس والحالة الصحية.

ويمكن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل القرع العسلي، والفاصولياء، والعدس، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، فالنظام الغذائي الصحي الغني بالمعادن ليس فقط مفيدًا للصحة البدنية، بل قد يكون له دور أساسي في استقرار الحالة المزاجية والصحة النفسية بشكل عام.

