السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

دراسة حديثة: البوتاسيوم والزنك والصوديوم معادن تحارب الاكتئاب وتُعزز الصحة النفسية

الاكتئاب، فيتو
الاكتئاب، فيتو

أظهرت دراسة علمية حديثة أن بعض المعادن الأساسية، مثل البوتاسيوم والزنك، قد تلعب دورًا محوريًا في تقليل خطر الإصابة بـالاكتئاب. الدراسة التي نُشرت في مجلة "Nutrients" تُسلط الضوء على أهمية النظام الغذائي كأداة وقائية وعلاجية مساعدة في مواجهة الاكتئاب، الذي يُصيب نحو 5% من سكان العالم البالغين، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية “WHO”.

علاقة المعادن بالصحة العقلية

لطالما ربطت الأبحاث السابقة بين نمط الحياة الصحي وتناول أطعمة معينة، مثل الأسماك الدهنية والخضراوات الورقية، بانخفاض معدلات الاكتئاب. وتأتي هذه الدراسة لتعمق هذا الفهم، حيث قام باحثون من جامعة دونغ-أ في كوريا الجنوبية بتحليل بيانات أكثر من 22 ألف مشارك من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية في كوريا (KNHANES) والولايات المتحدة (NHANES).

ركز الباحثون على سبعة معادن حيوية لوظائف الدماغ والناقلات العصبية والالتهاب العصبي، وهي: الصوديوم، والبوتاسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والحديد، والزنك، والكالسيوم.

وعن أهمية البحث، قال الدكتور مينكوك سون، الأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة دونغ-أ والمؤلف المراسل للدراسة: "تُشكل اضطرابات الصحة النفسية، بما في ذلك الاكتئاب، عبئًا عالميًا كبيرًا. النظام الغذائي هو عامل قابل للتعديل، ويمكن استهدافه للوقاية والعلاج المساعد. إن فهم كيفية تأثير مكونات غذائية محددة على الصحة النفسية يمكن أن يوفر استراتيجيات منخفضة المخاطر ومتاحة على نطاق واسع".

البوتاسيوم في الصدارة

أسفرت نتائج الدراسة عن اكتشاف مهم: المشاركون من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الذين لديهم مستويات أعلى من البوتاسيوم كانوا الأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وأكد سون: "برز البوتاسيوم كعامل وقائي مشترك ضد الاكتئاب في كلا المجتمعين، على الرغم من اختلاف العادات الغذائية". وأضاف أن هذا الارتباط المستقر "يدعم استراتيجيات الصحة العامة لتشجيع اتباع أنظمة غذائية غنية بالبوتاسيوم كجزء من جهود الوقاية من الاكتئاب".

تباين النتائج بين الكوريين والأمريكيين

كشفت الدراسة عن اختلافات مثيرة للاهتمام بين المجموعتين. فبين المشاركين الكوريين فقط، ارتبطت المستويات المرتفعة من الصوديوم بانخفاض خطر الاكتئاب، وهو ما يرجحه سون إلى الأنماط الغذائية الثقافية في كوريا، حيث يكثر تناول الأطباق الغنية بالصوديوم من الأطعمة المخمرة.

أما بين المشاركين الأمريكيين، فقد كان الزنك هو المعدن الآخر المرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالاكتئاب، ويعزو سون هذا إلى أن تناول الزنك من مصادر البروتين الحيواني في الولايات المتحدة قد يلعب دورًا أكبر في المسارات الكيميائية العصبية المرتبطة بالاكتئاب.

كيف تزيد من تناول البوتاسيوم؟

يعد البوتاسيوم من العناصر الغذائية التي لا يستهلكها الناس بشكل كافٍ، ويرتبط ذلك بنقص تناول الفواكه والخضراوات.

والبوتاسيوم يعمل مع معادن أخرى مثل المغنيسيوم والفيتامينات لدعم وظائف الجسم، موضحةً أن "البوتاسيوم يوازن مستويات السوائل في الخلايا، ويساعد في انقباض العضلات، وينقل الإشارات العصبية في الدماغ".

وتتراوح التوصيات اليومية من البوتاسيوم بين 2600 و3400 ملج يوميًا، حسب الجنس والحالة الصحية. 

ويمكن زيادة تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم مثل القرع العسلي، والفاصولياء، والعدس، والسبانخ، والبطاطا الحلوة، فالنظام الغذائي الصحي الغني بالمعادن ليس فقط مفيدًا للصحة البدنية، بل قد يكون له دور أساسي في استقرار الحالة المزاجية والصحة النفسية بشكل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

علاقة المعادن بالصحة العقلية الصحة العقلية المعادن البوتاسيوم الزنك الاكتئاب خطر الإصابة بالاكتئاب تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب اضطرابات الصحة النفسية

مواد متعلقة

أعراض نقص البوتاسيوم وأسبابه ومخاطر ذلك على الصحة

قد يؤدي إلى الاكتئاب والهلوسة، أعراض قلة النوم وتأثير الحرمان منه على الجسم

الأكثر قراءة

والد عريس بني سويف: ابني حاول يبوس رأس مدير قاعة الأفراح لكنه رفض وقال لازم يتضرب (فيديو)

ليدز يتعادل سلبيا مع نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

إعلام عبري: أنباء عن اغتيال أبو عبيدة

إعلام عبري يزعم نجاح اغتيال أبو عبيدة بنسبة 95%

ننشر أسماء 7 من مصابي حادث انقلاب عربة القطار الروسي بالضبعة

الدفع بـ4 سيارات إسعاف لنقل مصابي حادث انقلاب عربة قطار مطروح

المعاينة تكشف الأسباب الأولية لـ انقلاب عربات القطارالروسي بالضبعة

وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيرة والد الرسول وقصة زواجه ووفاته وعمر النبي حينها

كيف يتطهر رائد الفضاء للصلاة أثناء رحلته الفضائية؟ الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة الأخذ من مال زوجها البخيل دون علمه ؟..عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads