مخاطر نقص اليود على صحتك، تعرفي عليها

اليود من المعادن التى نسمع عنها دائما ومرتبطة بالملح ومياه البحر وكنا دائما عندما نذهب إلى الشاطئ فى الصيف يقال يجب أن نحصل على اليوم من خلال نزول البحر.

وما لا يعرفه العديد من الأشخاص خاصة النساء أن اليود من المعادن المهمة التى يجب أن يحصل عليها الجسم باستمرار وفى حال نقصه تحدث مخاطر عديدة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن اليود من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم بكميات صغيرة ولكن تأثيره كبير، خاصة عند النساء، لأنه عنصر رئيسي في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية التي تنظم العديد من وظائف الجسم مثل التمثيل الغذائي، والنمو، والطاقة.

وأضافت مرام، أن نقص اليود يؤدى إلى مشكلات صحية متعددة قد تكون خطيرة إذا لم تعالج، لأن اليود معدن ضروري لإنتاج هرموني الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3)، وهما المسؤولان عن تنظيم معدل الحرق والطاقة، والحفاظ على صحة الجهاز العصبي، وانتظام الدورة الشهرية، ودعم الخصوبة والحمل الصحي، والنمو السليم للجنين، واحتياج المرأة لليود يزداد خلال فترات الحمل والرضاعة.

نقص اليود

أسباب نقص اليود عند النساء

وتابعت، أن من أسباب نقص اليود عند النساء:-

عدم استخدام الملح المدعم باليود

اتباع أنظمة غذائية فقيرة بالمأكولات البحرية

سوء التغذية أو الحميات القاسية

الحمل والرضاعة دون تعويض كافى لليود

بعض الأمراض المعوية التي تقلل الامتصاص

مخاطر نقص اليود عند النساء

واوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن من مخاطر نقص اليود عند النساء:-

اضطرابات الغدة الدرقية، مثل تضخم الغدة الدرقية، أو قصور الغدة الدرقية، والشعور بالخمول والكسل الدائم.

ضعف الطاقة، وصعوبة التركيز، ونعاس دائم، وبرودة الأطراف.

يؤدي نقص اليود إلى بطء عملية الأيض، مما يسبب زيادة الوزن دون سبب واضح، وتراكم الدهون، وصعوبة خسارة الوزن حتى مع الحمية الغذائية المتوازنة.

عدم انتظام الدورة الشهرية، وغزارة أو قلة الطمث، وتأخر الحمل.

يؤثر نقص اليود على التوازن الهرموني مما قد يؤدي إلى ضعف التبويض، وصعوبة حدوث الحمل، وزيادة خطر الإجهاض.

يعد نقص اليود خطير جدا خلال الحمل، حيث قد يسبب تشوهات خلقية للجنين، وتأخر النمو العقلي، وانخفاض معدل الذكاء لدى الطفل، والولادة المبكرة، والإجهاض.

تساقط الشعر وضعفه، وجفاف وتقشر الجلد، وهشاشة الأظافر.

نقص هرمونات الغدة الدرقية الناتج عن نقص اليود قد يؤدي إلى اكتئاب، وقلق وتوتر، وتقلبات مزاجية حادة.

طرق الوقاية من نقص اليود

واضافت أخصائية التغذية، أنه للوقاية من نقص اليود، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

استخدام الملح المدعم باليود باعتدال

تناول الأسماك والمأكولات البحرية

تناول البيض ومنتجات الألبان

إدخال الأعشاب البحرية (بكميات معتدلة)

استشارة الطبيب قبل تناول مكملات اليود

