أعراض نقص الحديد عند الأطفال وطرق العلاج والوقاية

أعراض نقص الحديد عند الأطفال، نقص الحديد من المشكلات المنتشرة بين الأطفال نتيجة سوء التغذية والتركيز على الوجبات السريعة والمقليات.

وأعراض نقص الحديد، عديدة منها يظهر على الطفل ومنها لا يظهر، وللاسف إهمال العلاج يضر بصحة الاطفال كثيرا وله مضاعفات خطيرة.

أعراض نقص الحديد عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن نقص الحديد يظهر على الطفل في صورة علامات كثيرة أهمها:-

لون بشرة الطفل يصبح باهت أو شاحب.

شعور الطفل بالتعب سريعا حتى مع المجهود البسيط، ويمكن ملاحظة أن الطفل لا يستطيع اللعب على عكس ماكان يحدث

فقدان الشهية أو رفض الطعام.

ضعف التركيز والانتفاع سواء فى اللعب أو المذاكرة.

دوخة متكررة.

صداع.

خمول واضح على الطفل.

ضعف أظافر الطفل وسهولة تكسرها.

تساقط شعر الطفل.

بعض الأطفال يصابوا بالالتهابات بشكل متكرر لأن المناعة تقل.

فى الحالات الشديدة يحدث سرعة فى ضربات القلب أكثر من الطبيعي.

أسباب نقص الحديد عند الأطفال

وأضاف عبد الحميد، أن أهم سبب لنقص الحديد عند الأطفال، هو قلة تناول الأكلات التى بها حديد كافى، أو الاعتماد على اللبن بشكل مبالغ فيه خاصة بعد سن سنة لأنه يقلل امتصاص الحديد، هذا بجانب زيادة شرب الشاي أو النسكافيه أو المشروبات الداكنة مع الطعام ما يقلل امتصاص الحديد بالجسم، وفي بعض الحالات السبب يكون فقدان دم بسيط ومتكرر مثل ديدان المعدة أو مشاكل في الامتصاص.

أكلات ترفع الحديد بالدم

وتابع، أن من أهم الأطعمة التي تساعد على رفع الحديد بسرعة هي الكبدة لأنها من أغنى المصادر، واللحوم الحمراء، وصفار البيض، والعسل الأسود خاصة على الريق، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا، والشوفان، والسبانخ والخضار الورقي بشكل عام، والسمك والسردين، وبجانب هذه الأكلات من الضرورى تقديم أكلات غنية بفيتامين سي مع الأطعمة المختلفة مثل الليمون أو البرتقال أو العصير الطبيعي لأنها تضاعف امتصاص الحديد، وفي نفس الوقت يجب منع الشاي والكاكاو عن الأطفال بعد الأكل بساعتين على الأقل.

علاج نقص الحديد عند الأطفال

وأوضح استشارى الأطفال، أن علاج نقص الحديد يعتمد على درجة النقص، ولكن أغلب الأطفال يحتاجوا دواء حديد بجرعة محسوبة حسب الوزن ولمدة من 2 إلى 3 شهور على الأقل حتى يعود الهيموجلوبين والمخزون إلى المعدل الطبيعي، والدواء يجب تناوله على معدة فارغة أو قبل الطعام بساعة، مع عصير فيتامين سي إذا كان يستطيع الطفل، والالتزام مهم جدا لأن التحسن يظهر تدريجيا، وأحيانا في أول أسبوعين، ولكن يجب تقليل شرب اللبن عن الحد الزائد عن الطبيعي والاعتماد على الطعام المتوازن، حتى يأتى العلاج بنتائج فعالة سريعا، ويساعد فى علاج نقص الحديد بالدم عند الأطفال مايحميهم من مشاكل النمو والتركيز وضعف المناعة والتعب سريعا من أقل مجهود.

