خفض الضغط وتقليل الالتهابات، ما أهمية فيتامين المغنيسيوم لمرضى السكر؟

18 حجم الخط

المغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم يوميا للقيام بالوظائف المهمة الحيوية بالجسم ويتم الحصول عليه من الغذاء أو المكملات الغذائية.

ونقص المغنيسيوم فى الجسم يسبب أعراضا عديدة ومزعجة ومع الوقت يتحول الأمر إلى أمراض مزمنة تهدد الصحة لذا يجب علاجه على الفور.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن المغنيسيوم من العناصر الغذائية المهمة التي يجب أن يحصل الجسم عليها يوميا وسر الإصابة بالسكر والضغط ومقاومة الأنسولين تكمن فى نقص المغنيسيوم لأن المتحكم السري فى سكر الدم هو المغنيسيوم، لذا يجب الحذر من نقصه وعلاج النقص سريعا حفاظا على الصحة.

فوائد المغنيسيوم

فوائد المغنيسيوم للصحة

وأضاف سلامة، إن المغنيسيوم عنصر مهم للصحة ومن فوائده:-

المغنيسيوم يزيد حساسية الأنسولين مايساعد فى تحسين مستوى السكر بالدم.

يقلل سكر الصيام، وذلك عند تناوله لمدة 3 أشهر متواصلة.

يقلل الالتهابات المزمنة التى يعانى منها مرضى السكر التى تسبب خلل فى التمثيل الغذائي، لأن المغنيسيوم يقلل مؤشرات الالتهاب مثل CRP وIL-6، ما يساعد على أن يعيد الجسم على التعامل مع السكر بشكل طبيعي أكتر.

يحمى الأعصاب ويخفف التنميل والألم، لأنه يساعد في حماية العصب من التلف، وتحسين الإشارات العصبية، وتقليل التنميل والحرقان في القدمين واليدين.

ينظم البوتاسيوم فى الجسم وهى نقطة مهمة جدا لأن البوتاسيوم مهم لعضلة القلب، ومرضى السكر أكتر فئات عرضة لمشاكل القلب.

يقلل ضغط الدم، وكثير من مرضى السكر مصابون بالضغط العالي، والمغنيسيوم يساعد على خفض الضغط ويحسن صحة الأوعية الدموية.

يقلل احتمال الإصابة بالسكر من النوع التاني، وللاسف المصاب بنقص المغنيسيوم نسبة إصابته بالسكر تزيد حوالي 20 إلى 30%، وبالتالى المغنيسيوم هنا يكشف عامل حماية.

مصادر المغنيسيوم فى الطعام

وتابع، أن من من الأكلات التى تحتوى على المغنيسيوم:-

اللوز

الكاجو

عين الجمل

الشوفان

الفاصوليا

العدس

السبانخ

الخضار الورقي

الأفوكادو

الموز

الشوكولاتة الداكنة

وأوضح الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك مكملات غذائية عديدة تمد الجسم بالمغنيسيوم ولكن يجب تناولها تحت إشراف طبى، وممنوع تناولها مع الكالسيوم، كما يحذر تناوله على مرضى الفشل الكلوي، ويفضل تناوله ليلا مع الطعام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.