معهد التغذية يحذر: نقص فيتامين د يؤثر في العظام والمزاج وصحة الجسم

حذر معهد التغذية من أن نقص فيتامين "د" قد يسبب مشكلات صحية متعددة، تشمل آلام العضلات، هشاشة العظام، تغيرات المزاج والاكتئاب، ضعف المناعة، ولين العظام، وحتى حالات مثل الكساح عند الأطفال.
 

ورغم أن مصر  من البلاد المشمسة، فإن الدراسات أظهرت أن كثيرًا من السكان يعانون من نقص هذا الفيتامين، خاصة خلال فصل الشتاء، بسبب ارتداء الملابس الثقيلة، وقلة التعرض لأشعة الشمس، واستخدام مكيفات الهواء في الصيف التي تحد من النشاط في الهواء الطلق.


مصادر طبيعية للحصول على فيتامين "د"

نصح معهد التغذية بالاعتماد على المصادر الطبيعية للحصول على الفيتامين، فهي أكثر أمانًا وفائدة من المكملات الغذائية. 

وتشمل هذه المصادر:
الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة
صفار البيض
المكسرات
منتجات الألبان 
 

كما يشدد معهد التغذية على أهمية التعرض للشمس المباشرة لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة يوميًا، مع تعريض نصف الجسم للشمس عند الإمكان، لضمان تحفيز إنتاج فيتامين "د" الطبيعي في الجسم.

الصحة: مقر جديد للمعامل المركزية بمدينة بدر خلال 2026

وزير الصحة يستقبل نظيره التركي بمطار القاهرة الدولي


وأكد معهد التغذية أن الاهتمام بالتغذية السليمة ومصادر الفيتامين الطبيعية هو الطريقة الأفضل للحفاظ على الصحة العامة، تقوية العظام، دعم المناعة، وتحسين المزاج.

