صحة الفيوم تنظم ندوة عن الأمراض الوراثية وفحص ما قبل الزواج

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الفيوم إن المديرية نظمت ندوة عن الأمراض الوراثية، وأهميى فحص ما قبل الزواج، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بحضور الدكتورة مي مخلوف عثمان مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة والدكتور محمد مصطفى شاهين المدير السابق لمركز الإرشاد الوراثي.

محاور الندوة التوعوية بأسباب الأمراض الوراثية

 وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن الندوة تناولت الامراض الوراثية و اسبابها، وخطورة زواج الاقارب، والحد منه عن طريق إجراء فحوص ما قبل الزواج لاكتشاف الأمراض الوراثية، الدولة فحص ماقبل الزواج في المبادرة القومية المسماة بنفس الاسم.

كما تناولت الندوة أن الإجهاض المتكرر، ووفاة الأطفال قبل الولادة والوفاة بعد الولادة وشق الحلق أو الشفة الارنبية، وكلها أمراض لها أسباب وراثية، بالإضافة إلى أمراض أخرى يتم اكتشافها عن طريق مبادرة الأمراض الوراثية التي تكتشف 19 مرضا وراثيا.

ماذا بعد الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية؟

 وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنه في حال اكتشاف مثل هذه الأمراض يتم تحويل الحالات وتوجيهها إلى المركز القومي للبحوث لإجراء مزيد من التحاليل والفحوصات الخاصة بالجينات المسببة لهذه الأمراض.

أضرار زواج الأقارب

يذكر أن نسبة حدوث عيوب خلقية للمواليد  ترتفع في حالات زواج الأقارب، كما ترتفع نسبة الإصابة بتشوهات القلب، أو التعرض للإصابات الحسية ومنها الصمم الوراثي أو فقدان البصر، وقد يصاب المولود بالتأخر العقلي وصعوبات التعلم، وفي بعض  الحالات يؤدي التشابه الجيني إلى إضعاف الجهاز المناعي، ما يجعل الأبناء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

معاناة مرضى التأمين الصحي بالفيوم بين نقص الأدوية وغياب الأطباء (صور )

التحفظ على مصنع زبدة بدون ترخيص في حملة تموينية بالفيوم

​وتزداد فرص حدوث بعض المضاعفات الأم أثناء الحمل أو الولادة، بسبب زواج الأقارب، كالإجهاض المتكرر، ولادة طفل هزيل ناقص الوزن، وقد بتوفير الجنين  داخل الرحم أو في الأيام الأولى بعد الولادة.

