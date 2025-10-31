الجمعة 31 أكتوبر 2025
دين ودنيا

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن سؤال حول  حكم زواج الفتاة عرفيًا بغرض الحصول على معاش والدها أو والدتها المتوفى.

أركان وشروط الزواج الصحيح 

وأوضح أمين الفتوى خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الزواج إذا اكتملت أركانه وشروطه الشرعية، ولم يوجد مانع من صحته، كوجود الولي، والشهود، والصيغة الشرعية، والإشهار، فهو زواج صحيح من الناحية الدينية، حتى وإن لم يتم توثيقه رسميًا.

وأضاف أن دار الإفتاء تنصح دائمًا بتوثيق الزواج لضمان الحقوق الشرعية والقانونية للطرفين، مثل الميراث والنفقة وثبوت النسب، إذ إن عدم التوثيق قد يعرّض الزوجة أو الأبناء لضياع هذه الحقوق عند وقوع خلاف أو طلاق.

 الإقدام على الزواج العرفي بهدف التحايل على القوانين للحصول على المعاش

أما فيما يخص الإقدام على الزواج العرفي بهدف التحايل على القوانين للحصول على المعاش، فقد أكد الدكتور إبراهيم عبد السلام أن ذلك لا يجوز شرعًا، لأن الجهة المانحة للمعاش تشترط صراحة أن تكون المرأة غير متزوجة.

وبيّن أن التحايل على هذا الشرط يُعد مخالفة للقوانين وللعهود، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم»، موضحًا أن المال الناتج عن هذا التحايل يُعد مالًا غير جائز شرعًا.
 

