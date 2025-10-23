الفرق بين زواج الأطفال والقاصرات والقسري ومخاطرهم

رغم التطور العلمى والتكنولوجى والاهتمام بقضايا المرأة ورغم ما حققته المجتمعات من تقدم علمي وتكنولوجي، ودعم المرأة في تولي المناصب الرفيعة مثل الوزارات والسفارات والبرلمانات، إلا أن هناك من لا يزالون يقيدون حقوق الفتيات، ويصرون على تزويجهن في سن الطفولة.

ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لمكافحة هذه الظاهرة، من خلال سن القوانين والتوعية المستمرة للأسر، إلا أن زواج القاصرات لا يزال مستمرًا في بعض المناطق، لتظل الفتاة هي الضحية الوحيدة لهذا الجهل والتمسك بالعادات البالية، مما يعرضها لمستقبل مظلم وحرمان من حقوقها الأساسية.

الفرق بين زواج الأطفال والقاصرات

تقول الدكتورة يارا رشدى، صيدلانية ومقدمة مشورة أسرية دولية: إن هناك فرق بين زواج الأطفال وزواج القاصرات والزواج القسري، فزواج الأطفال هو الذى يتم قبل إتمام الفتيات 18 عام من عمرهن، وزواج القاصرات هو الذى يتم قبل إتمام الفتيات 21 عام من عمرهن، أما الزواج القسري فهو الذى يتم عن غير رغبة الفتاة، وجميعهم لهم مخاطر عديدة على الفتاة.

زواج الأطفال والقاصرات

مخاطر الزواج المبكر على الفتيات

وأضافت يارا، أن حوض الفتاة وأعضائها الداخلية التناسلية والإنجابية لا تكتمل إلا بعد إتمامها 20 عام من عمرها، وبالتالى الزواج والحمل قبل هذا العمر يشكل خطورة عليها وعلى الجنين، كما أنه يمكن أن يتسبب فى الإجهاض أو ولادة جنين يعانى من مشاكل صحية مختلفة، كما أن الفتاة فى هذا العمر تحتاج إلى التغذية السليمة التى تساعدها على اكتمال جسدها بشكل صحى حتى تستطيع الحمل بشكل آمن بعد الزواج.

الأضرار النفسية والمجتمعية لزواج الأطفال

وتابعت، أما الضرر النفسى الذى يقع الفتاة عند زواجها فى عمر الطفولة، فهو كبير جدا لأنه يحرم الفتاة من طفولتها وصديقاتها والعابها، كما يحرمها من التعليم والحصول على شهادة مايعرضها لمخاطر عديدة فى حالة مواجهة العالم بمفردها ومعها أطفالها فكيف تستطيع تربية أطفالها وتعليمهم وهى لم تكمل طفولتها وتعليمها، ما يؤثر على المجتمع، كما أن تعليم الفتاة يضمن لها الحصول على شهادة مايسهل إيجادها وظيفة تساعدها على أعباء الحياة فى حالة حدوث أى شيء يجعلها أن تكون بمفردها.

