صحة الفيوم تعلن عن خريطة مراكز توزيع لبن الأطفال خلال إجازة السبت

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالفيوم، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم عن خريطة توزيع ألبان الأطفال ومراكز فحص الزواج غدا السبت، إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير، حتى لا يحرم طفل من حصته في اللبن بسبب الإجازة، ولا يتعطل عروسين عن إجراءات زواجهما.

خريطة توزيع ألبان الأطفال 

وقالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مراكز توزيع البان الأطفال تم مراعاة التوزيع بحيث يشمل كل مراكز المحافظة، ويتم التوزيع في المركز الطبي بحي الحادقة بمدينة الفيوم، وحدة الرعاية الأولية بقرية العزب بمركز الفيوم، المركز الطبي بمدينة طامية، المركز الطبي بمدينة سنورس، المركز الطبي بابو جنشو  بمركز أبشواي، المركز الطبي بالشواشنة بمركز يوسف الصديق، وحدة الرعاية الأولية بقرية منشأة عبد المجيد التابعة لمركز إطسا.

صحة الفيوم تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة السمعيات

صحة الفيوم تفتتح مركزا للعلاج الطبيعي بقرية الشواشنة

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن مركز فحص المقبلين علي الزواج سيكون بالمركز الطبي الحضري بحي الحادقة بمدينة الفيوم، وعقب انتهاء الإجازة تعود مراكز توزيع لبن الاطفال الي ما كانت عليه قبل الإجازة.

