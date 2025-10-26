الأحد 26 أكتوبر 2025
صحة الفيوم تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مبادرة السمعيات

قالت الدكتورة نيفين شعبان وكيل وزارة الصحة بالفيوم:إن مديرية الصحة بالفيوم، حققت المركز الأول علي مستوي الجمهورية خلال سبتمبر الماضى،  في مبادرة السمعيات وتم توقيع الكشف من خلال المبادرة على 7531 مستفيدا بنسبة تغطية 103%، أما مبادرة دعم صحة المرأة كانت نسبة التردد بها 63263 بنسبة تغطية 229، ومبادرة رعاية الأم والجنين كان التردد بها 4224 بنسبة تغطية 64.5%.

المستفيدون من المبادرات القومية بالفيوم

وأضافت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن إجمالي المستفيدين من  المبادرات الرئاسية التي تم تقديمها لأهالى محافظة الفيوم حتي اليوم الأحد 26 أكتوبر د، بلغ  في مبادرة دعم صحة المرأة 24196، ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام 140199، ومبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي 63036، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين 11816، ومبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع 23449، ومبادرة فحص، والمقبلين على الزواج 18921، ومبادرة كبار السن 17465 مواطنا.

صحة الفيوم تفتتح مركزا للعلاج الطبيعي بقرية الشواشنة

صحة الفيوم تنظم اليوم العلمي الثامن للأنف والأذن والحنجرة، غدا

يذكر أن مبادرة 100 يوم صحة التي بدأت في شهر يونيو الماضي، انتهت يوم 22 أكتوبر الجاري.

الجريدة الرسمية