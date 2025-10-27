الإثنين 27 أكتوبر 2025
إحباط زواج طفلة 14 عاما في قرية الدير بقنا

ارشيفية،فيتو

قالت سميحة سعد، مدير عام وحدة حماية  بمحافظة قنا، إن الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز فرشوط تمكنت من إحباط زواج صغيرة قاصر تدعى م.ع، عمرها 14 عاما، بقرية الدير التابعة لدائرة المركز، لشاب ذوي همم يعاني من شلل أطفال، يبلغ من العمر 39 عاما، ومتزوج ولديه 5 أطفال.

وأضافت أن ذلك بعد بلاغ تلقاه خط نجدة الطفل بنية والديها بإتمام زفافها، في مخالفة واضحة لقانون الطفل الذي يمنع زواج الفتيات قبل إتمام سن 18 عاما.

وأضافت مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة قنا، أنه على الفور انتقلت لجنة من حماية الطفل بمكتب فرشوط لموقع البلاغ وأحبطت الزواج في ليلة الحنة وقبل الزفاف بيوم واحد.

وأشارت إلى أنه تم التشديد على والد الطفلة بالعدول عن إتمام الزواج قبل بلوغها السن القانوني، وإبلاغه بالأضرار الناتجة عن زواج القاصرات صحيا وقانونيا، وأخذ التعهدات اللازمة عليه بعدم إتمام زواجها قبل بلوغها السن القانوني 18 سنة.

 وشدد أنه سيجري متابعة الطفلة أسبوعيا للتأكد من عدم إتمام زواجها في الخفاء.

الجريدة الرسمية