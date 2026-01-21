الأربعاء 21 يناير 2026
معاناة مرضى التأمين الصحي بالفيوم بين نقص الأدوية وغياب الأطباء (صور )

زحام التأمين الصحي،
زحام التأمين الصحي، فيتو
تحولت عيادات التأمين الصحي بالفيوم من دار للرحمة إلى عذاب ومشقة على المرضى، بسبب الزحام ونقص الأدوية وتغيُّب الأطباء، خاصة عيادة كيمان فارس الشاملة، وعيادات عزة زيدان، وحتى أصحاب الأمراض المزمنة الذين يصرفون علاجًا شهريًا يعانون من نقص أدويتهم سواء المجانية أو المدعمة.

معاناة مرضى التأمين الصحي بالفيوم

يقول علي عبد الله من المترددين، إن العاملين بالعيادات خاصة أفراد الأمن ليس في قلوبهم  رحمة في التعامل مع المترددين، خاصة وأن معظمهم من كبار السن وأصحاب المعاشات، والأطباء ليس لديهم أي اهتمام بالعيادات فمنهم من يأتي وقتما يشاء ويعتذر وقتما يشاء، فمثلاً يوم الخميس الماضي 15 يناير الجاري بعدما سجلنا في عيادة الروماتيزم، اعتذر الطبيب فجأة بعد انتظار أكثر من 4 ساعات، وبعض المترددين قادمون من القرى من بعد صلاة الفجر.

ويقول حسن رمضان من المترددين، إن الأدوية دائمًا غير موجودة ونحن أصحاب المعاشات لا نملك قيمتها من الصيدليات الخاصة لأن أدوية السكر والضغط أصبحت باهظة الثمن ومعاشاتنا لا تكفي حتى قوت يومنا، ومدير العيادات ليس لديه سوى الانتظار حتى تأتي دفعة من العلاج، وحتى عند قدوم دفعة من العلاج لا يصرفها إلا من لهم وساطة أو معرفة بالعاملين في العيادات والصيدليات.

ويقول سليم رضوان من المترددين إن العيادة بدلًا من أن تقدم خدمات طبية تحولت إلى دار جباية. فالبطاقة التي كانت تستخدم 5 سنوات تقلصت صلاحيتها إلى 6 شهور، ومطلوب تجديدها مقابل رسوم 25 جنيهًا، والتجديد قاصر على ختم على نفس دفتر البطاقة، ولا ندري ما هي الحكمة من ختم الدفتر كل 6 شهور مقابل رسوم 25 جنيهًا.

مدير العيادات: نعمل فترتين لاستيعاب المترددين

وقال مدير عيادات كيمان فارس الشاملة، إن أعداد المترددين أكثر من طاقة العيادات ونعمل فترتين صباحية حتى الساعة الرابعة عصرًا ومسائية تبدأ 5 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً يوميًا ما عدا يوم الجمعة، أما الأدوية فتأتي على دفعات وتُسلم للمرضى فور وصولها، والمُدعَّم متوفر بشكل دائم.

وطالبَ المترددون على عيادات كيمان فارس وعزة زيدان بضرورة تدخل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ووزارة الصحة لحل أزمتهم، خاصة أن مدير فرع هيئة التأمين الصحي بالفيوم سيدة لا تبرح مكتبها ولا تعلم شيئًا عن معاناة المرضى مع العاملين بالعيادات.

