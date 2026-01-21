التحفظ على مصنع زبدة بدون ترخيص في حملة تموينية بالفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن بالمحافظة، بهدف السيطرة على ما يتم طرحه من سلع غذائية للتداول اليومي، ومنع طرح سلع مهربة أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة قسم مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، وتمكنت الحملة من تحرير 64 مخالفة تموينية متنوعة.

نتائج الحملة على أسواق القرى والمدن

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن حملة مديرية التموين قد تمكنت من التحفظ على مصنع غير مرخص لتصنيع الزبدة الشورتنج، وبداخله 75 عبوة زبدة منتج نهائي معد للبيع بإجمالي 425 كيلوجرام، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم، كما تم ضبط 53 كيلو جرام لحوم وكبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 4 محاضر عدم إعلان أسعار محلات عامة، ومحضرين عدم وجود شهادة صحية لمندوبي توزيع سلع غذائية.

تكثيف الحملات على الأسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد لارصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر لضبط الأسعار.

