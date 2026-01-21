صحة البحيرة تتابع منظومة تنظيم الأسرة بوحدات لقانة وشبراريس

18 حجم الخط

قامت مديرية الصحة بالبحيرة لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية وضمان دقة البيانات الإحصائية بمنظومة تنظيم الأسرة، وتحت رعاية الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، وبإشراف مباشر من الدكتور حسام النويهي، مدير الإدارة الصحية بشبراخيت؛ نفذ فريق تنمية الأسرة بالإدارة جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الوحدات الصحية بالمركز، لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

​جولات ميدانية لتحقيق الانضباط الإداري

​شملت الجولة المرور على وحدة "لقانة" ووحدة "الشهيد أحمد محمد زيدان" بقرية شبراريس، حيث قام الفريق الذي ضم كلًا من الدكتورة نسرين المنياوي، مدير تنمية الأسرة بالإدارة، وأسماء مجدي، مشرفة التمريض، وأميرة خليل، مسؤول الإحصاء، بمراجعة دقيقة لكافة السجلات الإدارية والفنية.

​فحص السجلات وجرد "دولاب الوسائل"

​ركزت اللجنة خلال تفقدها لوحدة "لقانة" على مراجعة سجلات المنتفعات بنموذج (7)، ومطابقة البيانات الواردة في نموذج (ت ا 8) لآخر ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إجراء "شهور الكفاية" لضمان توافر الأرصدة. كما تم إجراء جرد فعلي لـ "دولاب الوسائل" بعد صرف الحصص اليومية، ومراجعة استمارات المنتفعات وسجلات القيد والمنقطعات لضمان استمرارية المتابعة الطبية.

​وفي وحدة "الشهيد أحمد محمد زيدان" بشبراريس، انصب اهتمام الفريق على مراجعة استمارات التسجيل لضمان دقة وصحة البيانات المسجلة، والتأكد من استيفاء كافة الشروط الفنية المقررة من وزارة الصحة.

​حوكمة البيانات وجودة الخدمة

و​من جانبه، أكد الدكتور حسام النويهي أن هذه الجولات تأتي كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى تحقيق الانضباط الإداري وحوكمة منظومة البيانات، مشيرًا إلى أن التدقيق في السجلات والمنصرف اليومي من الوسائل يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويمنع أي تلاعب أو خلل إداري، مما ينعكس بشكل مباشر وإيجابي على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لجمهور المنتفعات بقرى مركز شبراخيت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.